خرید و فروش سلاحهای آلمانی در بازار سیاه افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران قبضه کلت کمری ساخت آلمان که برای استفاده نیروهای پلیس افغانستان به این کشور ارسال شده در بازار سیاه به قیمتهای گزاف داد و ستد می شود.

شبکه رادیویی "NDR" آلمان با اعلام این مطلب درباره سرنوشت هزاران قبضه سلاح ساخت آلمان در کشور جنگ زده افغانستان هشدار داد. بر این اساس سلاحهایی که با هدف استفاده برای برقراری امنیت توسط پلیس افغانستان به این کشور ارسال شده، مورد داد و ستد در بازار سیاه قرار می گیرد.

به گفته یک سخنگوی وزارت دفاع آلمان، دولت این کشور در سال 2006 حدود 10 هزار قبضه سلاح کمری مدل "Walter-P1" در اختیار وزارت کشور افغانستان قرار داده تا در بین نیروهای امنیتی و پلیس تقسیم کند، با این حال پس از گذشت سه سال این سلاحها از بازار سیاه سردر آورده است.

کارشناسان می گویند سلاحهای کمری مدل "Walter-P1" ساخت آلمان در کشورهای پاکستان و افغانستان به عنوان اسلحه های پرطرفدار به حساب آمده و با قیمتهایی بالای هزار دلار بین افراد رد و بدل می شود.

این در حالی است که بیشتر این سلاحها از طریق کارمندان و نیروهای سابق و یا جدید پلیس و ارتش به فروش می رسد. طبق آمارهای سازمان ملل متحد هر ساله بین 20 تا 25 درصد کارکنان پلیس و یگانهای امنیتی از شغل خود انصراف می دهند و به همین دلیل اقدام به داد و ستد سلاحهای خود در قبال مبالغ بالا می کنند.