مهمترین نیاز امروز بشر فرهنگ است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز ، رئیس جمهور عصر دوشنبه پس از افتتاح کتابخانه ملی و مرکز اسناد استان فارس اظهار داشت: این استان و شهر شیراز آینه فرهنگ و تمدن ایران زمین است و مردم این دیار در برپایی این تمدن نقش اصیل و یگانه ای را ایفا کرده اند.

وی افزود: یک ذخیره فرهنگی و معنوی بی پایان با این تمدن ، پشتوانه ملت ایران است، لذا انتظار ما از بزرگان، هنرمندان و مسئولان این استان آن است که نقش تاریخی خود را ایفا کنند.

احمدی نژاد مهمترین نیاز بشر را فرهنگ خواند و گفت: امروز جامعه بشری و ملت ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.

وی اضافه کرد: آبادانی هر کشور به آبادانی دلها و جانهای آحاد مردم آن کشور می انجامد و این آبادانی جز با فرهنگ میسر نیست.

رئیس جمهور تصریح کرد: انتظار ما این است که حرکت فرهنگی در شیراز به گونه ای مدیریت شود که فضای عمومی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و کاروان فرهنگی کشور را به سمت جلو هدایت کند.

احمدی نژاد افزود: منطقه و مردمی که بتوانند در دامان خود شخصیت های بزرگ ، ماندگار و بی بدیلی همچون حضرت حافظ و سعدی را پرورش دهند و مردمی که بتوانند پروانه وار به دور حرم اهل بیت (ع) بگردند و فرزندی از فرزندان پیامبر گرامی اسلام را احاطه کنند و از آن نور بگیرند و آن را به سراسر جهان و سرزمین ایران منتشر کنند خواهند توانست این ماموریت بزرگ را به خوبی به انجام برسانند.

وی تصریح کرد: شایسته این بود که ما دومین مرکز اسناد ملی را در فارس داشته باشیم و امیدواریم این مجموعه بتواند به خوبی در خدمت اهل ادب و دانشگاهیان ، دلسوزان و جوانان این استان قرار بگیرد و تلنگری برای آن ماموریت باشد.

رئیس جمهوری از همه دست اندرکاران برپایی کتابخانه ملی شیراز تشکر کرد.