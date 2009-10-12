هیئت داوری صندوق مستند ایران سینما حقیقت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران صندوق مستند ایران جشنواره سینما حقیقت عبارتند از نورالدین نیکروش، رهبر قنبری، ساعد نیکذات، پژمان مظاهریپور، مهرداد گودرزپور، رحیم مرتضیوند، اسماعیل میهندوست، نادره ترکمانی، میردولت موسوی، هایده قریشی، ابراهیم تجدد، ابوالفضل کریمی اصل، حسین همایونفر، محسن خانجهانی و سیدرائد امیری تهرانی.
این 15 داور 58 طرح مستند ارائه شده به دبیرخانه جشنواره سینما حقیقت را بررسی و از میان آنها 10 طرح برتر را انتخاب اولیه خواهند کرد. در طول جشنواره نیز در جلسات مشورتی با کارگردانان و تهیهکنندگان این طرحها شرکت و سه طرح نهایی را انتخاب و معرفی میکنند تا به منظور تولید تا سقف 80 میلیون ریال مورد حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قرار بگیرند.
بخش ویژه تجربههای نو صندوق مستند ایران از پنج طرح و پروژه دانشجویی و نیمهحرفهای برگزیده این هیئت داوری تا سقف 20 میلیون ریال حمایت میکند. سومین جشنواره فیلم مستند ایران: سینما حقیقت 23 تا 28 مهرماه در سینما فلسطین برگزار میشود.
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