شأن هیئت فوتبال اصفهان درحدیک محضر است/ ارائه گزارش دروغ به فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، محمرضا ساکت در نشست با علی کفاشیان که عصر روز دوشنبه در اصفهان برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: هیئت فوتبال اصفهان موقعیت و شان خود را در حد یک دفترخانه و یا محضر که شاید بیشترین وظایفش مهر و امضا است، نزول داده و همکاری نکردن‌ها و نداشتن تعامل این هیئت با باشگاه‌های اصفهانی مایه تاسف است.

وی افزود: هیئت فوتبال استان اصفهان هیچ فعالیت اجرایی ندارد و بار بسیاری از اقدامات و برنامه‌های اجرایی بر دوش باشگاه‌های اصفهانی است و این مساله به هیچ وجه زیبنده استان اصفهان که یک قطب بزرگ در فوتبال ایران است نیست.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: حتی در موارد متعددی بوده که هیئت فوتبال استان‌ در اقدامات و فعالیت‌های قانونی باشگاه‌های اصفهانی سنگ اندازی‌های بسیار کرده است.

ساکت در پایان گفت: بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران و دلسوزان ورزش استان اصفهان از این مساله ناراضی هستند و حتی باعث ناراحتی و تاسف است که برخی از گزارش‌هایی که این هیئت به فدراسیون ارائه می دهد، دروغ و غیر واقعی است.