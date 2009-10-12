۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۰

ساکت در نشست با کفاشیان:

شأن هیئت فوتبال اصفهان درحدیک محضر است/ ارائه گزارش دروغ به فدراسیون

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در نشست مشترک با رئیس فدراسیون فوتبال ضمن انتقاد از عملکرد هیئت فوتبال استان اصفهان، گفت: این هیئت شان خود را در حد یک محضر پائین آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمرضا ساکت در نشست با علی کفاشیان که عصر روز دوشنبه در اصفهان برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: هیئت فوتبال اصفهان موقعیت و شان خود را در حد یک دفترخانه و یا محضر که شاید بیشترین وظایفش مهر و امضا است، نزول داده و همکاری نکردن‌ها و نداشتن تعامل این هیئت با باشگاه‌های اصفهانی مایه تاسف است.

وی افزود: هیئت فوتبال استان اصفهان هیچ فعالیت اجرایی ندارد و بار بسیاری از اقدامات و برنامه‌های اجرایی بر دوش باشگاه‌های اصفهانی است و این مساله به هیچ وجه زیبنده استان اصفهان که یک قطب بزرگ در فوتبال ایران است نیست.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: حتی در موارد متعددی بوده که هیئت فوتبال استان‌ در اقدامات و فعالیت‌های قانونی باشگاه‌های اصفهانی سنگ اندازی‌های بسیار کرده است.

ساکت در پایان گفت: بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران و دلسوزان ورزش استان اصفهان از این مساله ناراضی هستند و حتی باعث ناراحتی و تاسف است که برخی از گزارش‌هایی که این هیئت به فدراسیون ارائه می دهد، دروغ و غیر واقعی است.

کد مطلب 963765

