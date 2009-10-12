رژیم صهیونیستی بار دیگر حاکمیت لبنان را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد یک فروند هواپیمای شناسایی دشمن اسرائیلی ساعت 55/18 شنبه دهم اکتبر از فراز منطقه الناقوره در جنوب وارد آسمان لبنان شد و پس از یک روز گشت زنی در حریم هوایی لبنان، ساعت 30/16 یکشنبه یازدهم اکتبر از فراز منطقه رمیش به فلسطین اشغالی بازگشت.



پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، صلح مطلوب را مستلزم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمینهای عربی و بازگشت آوارگان فلسطینی دانسته و بر ضرورت فشار بر این رژیم برای اجرای قطعنامه ها از جمله 1701 و پایان دادن به تجاوزات مستمر به حریم هوایی لبنان و جاسوسی در این کشور تاکید کرده است.