الگوی مصالح ساختمانی در کرمان باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرماندار کرمان شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد کاهش نشست اثرات ناشی از بلایای طبیعی کرمان خواستار تغییر الگوی ساخت و ساز و استفاده از مصالح سبک در سازه های شهر کرمان شد.

وی با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع تلفات در سوانح تصریح کرد: کاهش خطرپذیری در مناطق شهری و برگشت پذیری شهرها در مقابل حوادث از سیاستهای اصلی برای مقابله با حوادث در سال جاری است.

انجم شعاع گفت: با توجه به زلزله خیز بودن شهرستان کرمان و وجود گسلهای متعدد در این ناحیه باید با بهره گیری از ساخت و سازهای خشک و مصالح سبک در مسئله سبک و مقاوم سازی ساختمانها برای کاهش اثرات ناشی از بلایای طبیعی تلاش کنیم.

وی با تاکید بر لزوم آموزشهای همگانی برای برخورد با سوانح گفت: با آموزش و تربیت مربی در تمامی نهادها در این راه گام برداریم.

شهردار کرمان نیز در ادامه این جلسه گفت: خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی زلزله های بم، زرند و رودبار در سالهای اخیر نشان از لزوم توجه به استحکام سازی دارد.

ابوالقاسم سیف الهی گفت: در زمان بحران مشکلات متعددی در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، عفونی و بهداشتی و دامی نمایان می شود که اگر از قبل برنامه ریزی نداشته باشیم با افزایش قابل توجه و جبران ناپذیر خسارات روبرو می شویم.

وی افزود: تسلط بر فکر و اعصاب و عدم غلبه احساس بر افکار را از مهمترین عوامل مدیریت بحران است.