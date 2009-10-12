امیدواری سازمان کشورهای آمریکایی به حل بحران هندوراس

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان بیهل" نماینده ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مذاکرات حل بحران هندوراس به خبرگزاری فرانسه گفت اختلافات اساسی دولت کودتا و رئیس جمهوری برکنار شده این کشور حل شده است.

وی که در تگوسیگالپا پایتخت هندوراس سخن می گفت، ضمن ابراز امیدواری به روند مثبت مذاکرات خاطرنشان کرد هنوز مسائل پیچیده ای از جمله بازگشت زلایا به قدرت، وجود دارد که باید درباره آن گفتگو شود.

بر این اساس، نمایندگان دولت کودتا و رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس روز شنبه گفتگوهای خود را که از هفته پیش آغاز شده بود، به مدت سه روز متوقف کردند.

با این حال به گفته بیهل طرفین در این گفتگوها به مواضع یکدیگر نزدیکتر شده اند. وی در عین حال از دادن اطلاعات بیشتر خودداری کرد. در همین حال یکی از نزدیکان زلایا روز شنبه گفت دو طرف در مذاکرات خود درباره مسائل اصلی از جمله تشکیل دولت وحدت ملی و عفو عمومی درباره وقایع اخیر این کشور به توافق رسیده اند.

گفتنی است "مانوئل زلایا" که قصد داشت برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود دست به برگزاری یک همه پرسی در هندوراس بزند، اواخر ماه ژوئن طی کودتای ارتش از قدرت برکنار شده و به خارج از این کشور تبعید شد. مخالفان زلایا وی را به نقض قانون اساسی متهم می کنند.