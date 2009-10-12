دستگیری عوامل اصلی یک باند سرقت از خودپرداز بانکها در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات با اعلام این خبر افزود : متهمین با اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری قصد داشتند در برخی از استانهای کشور اقدام به تخلیه حساب برخی از شعب بانک های دولتی و خصوصی از طریق دستگاههای خودپرداز نمایند که با اقدام به موقع ماموران اداره کل اطلاعات استان فارس در مراحل اولیه عقیم مانده و عوامل اصلی آن دستگیر شدند.