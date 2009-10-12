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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۲

وزارت اطلاعات خبر داد:

دستگیری عوامل اصلی یک باند سرقت از خودپرداز بانکها در استان فارس

دستگیری عوامل اصلی یک باند سرقت از خودپرداز بانکها در استان فارس

اعضای یک باند سرقت از خوداز بانک های دولتی و خصوصی که قصد داشتند نسبت به تخلیه حساب برخی از شعب بانکها اقدام نمایند توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان فارس شناسایی، دستگیر و با هماهنگی مرجع قضایی روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات با اعلام این خبر افزود : متهمین با اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری قصد داشتند در برخی از استانهای کشور اقدام به تخلیه حساب برخی از شعب بانک های دولتی و خصوصی از طریق دستگاههای خودپرداز نمایند که با اقدام به موقع ماموران اداره کل اطلاعات استان فارس در مراحل اولیه عقیم مانده و عوامل اصلی آن دستگیر شدند.

کد مطلب 963790

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