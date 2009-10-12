به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات با اعلام این خبر افزود : متهمین با اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری قصد داشتند در برخی از استانهای کشور اقدام به تخلیه حساب برخی از شعب بانک های دولتی و خصوصی از طریق دستگاههای خودپرداز نمایند که با اقدام به موقع ماموران اداره کل اطلاعات استان فارس در مراحل اولیه عقیم مانده و عوامل اصلی آن دستگیر شدند.
وزارت اطلاعات خبر داد:
دستگیری عوامل اصلی یک باند سرقت از خودپرداز بانکها در استان فارس
اعضای یک باند سرقت از خوداز بانک های دولتی و خصوصی که قصد داشتند نسبت به تخلیه حساب برخی از شعب بانکها اقدام نمایند توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان فارس شناسایی، دستگیر و با هماهنگی مرجع قضایی روانه زندان شدند.
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