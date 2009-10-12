هیچ بهانه ای برای تعویق انتخابات پارلمانی عراق پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "نوری المالکی" که محمود المشهدانی رئیس سابق پارلمان عراق را به حضور پذیرفته بود، گفت : انتخابات پارلمانی که قرار است شانزدهم ژانویه 2010 (26 دی) برگزار شود، نباید تحت هیچ بهانه ای به زمان دیگری موکول شود.



مالکی همچنین خواستار تشکیل یک فهرست فراگیر برای انتخابات ژانویه شد.



خاطر نشان می شود صحبتهایی در راهروهای پارلمان عراق درباره احتمال به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات آتی به سبب دست نیافتن فراکسیونهای پارلمانی به شکل نهایی قانون انتخابات بیان می شود.



این در حالی است که روزنامه الصباح چاپ بغداد از تصویب قانون جدید انتخابات عراق تا 10 روز آینده خبر داد.



بر اساس اعلام منابع خبری از بغداد، هم اکنون کمیته ای در پارلمان بررسی نهایی قانون جدید انتخابات عراق را در دست اقدام دارد، که به نظر می رسد تا چند روز آتی در این زمینه به جمع بندی نهایی برسد.

بر این اساس قانون جدید و تعدیل شده انتخابات پارلمانی عراق، حداکثر تا 10 روز آتی به تصویب نهایی می رسد.

از طرفی برخی جریانهای سیاسی در عراق خواستار رای گیری مخفی در زمینه تصویب این قانون شده اند. این در حالی است که گفته می شود تاکنون پنج جریان مهم سیاسی در این کشور موافقت خود را با فهرست فراگیر اعلام کرده اند.