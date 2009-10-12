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۲۰ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۲۵

هنیه :

سخنان ابومازن بیانگر بحران و تنگنای تشکیلات خودگردان است

سخنان ابومازن بیانگر بحران و تنگنای تشکیلات خودگردان است

نخست وزیر منتخب ملت فلسطین، سخنان شب گذشته رئیس تشکیلات خودگردان را منعکس کننده بحران و تنگنایی دانست که تشکیلات رام الله در آن به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از شبکه تلویزیونی المنار، اسماعیل هنیه دراشاره به اقدام ابومازن در به تعویق انداختن بررسی گزارش گلدستون درباره جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه به سخنان شب گذشته وی اشاره کرد و اظهار داشت : سخنانی که یکشنبه شنیدیم؛ منعکس کننده نوع تنگنا و بحرانی است که تشکیلات رام الله به سبب رسوایی و جنایت سیاسی در آن به سر می برد.

هنیه، خاطر نشان کرد : این سخنرانی، بی ارزش و بی محتوا بود و چنین سخنانی منعکس کننده دغدغه های ملت فلسطین نیست.

ابومازن شب گذشته در سخنانی با انتقاد شدید از حماس، این جنبش را به فرار از مستلزمات آشتی ملی فلسطینی متهم کرد.

کد مطلب 963813

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