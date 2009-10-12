سخنان ابومازن بیانگر بحران و تنگنای تشکیلات خودگردان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، اسماعیل هنیه دراشاره به اقدام ابومازن در به تعویق انداختن بررسی گزارش گلدستون درباره جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه به سخنان شب گذشته وی اشاره کرد و اظهار داشت : سخنانی که یکشنبه شنیدیم؛ منعکس کننده نوع تنگنا و بحرانی است که تشکیلات رام الله به سبب رسوایی و جنایت سیاسی در آن به سر می برد.



هنیه، خاطر نشان کرد : این سخنرانی، بی ارزش و بی محتوا بود و چنین سخنانی منعکس کننده دغدغه های ملت فلسطین نیست.



ابومازن شب گذشته در سخنانی با انتقاد شدید از حماس، این جنبش را به فرار از مستلزمات آشتی ملی فلسطینی متهم کرد.