مسئولان به ورزش قم بیشتر توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی عصر دوشنبه در دیدار اعضای تیم فوتسال ارم کیش قم طی سخنانی گفت: شهر قم از قدیم‌الایام دارای استعداد ورزشی قوی بوده است.



وی در ادامه گفت: بنده اهل ورزش بوده و در گذشته در ورزش فوتبال شرکت می‌کردم و از نزدیک مشاهده کرده‌ام قدرت جوان‌های قمی در بازی خیلی خوب بوده و قابل مقایسه با بسیاری از شهرها نمی‌باشد.



آیت الله فاضل تصریح کرد: قم اکنون در فوتسال موفقیت خوبی دارد و همه باید از این جوانان حمایت کنند. بنده نیز به سهم خود به مسئولین استان و نمایندگان محترم متذکر خواهم شد و امیدوارم در آینده نزدیک در همه ابعاد ورزشی قم پیشرفت چشمگیری داشته باشد.



استاد درس خارج حوزه علمیه قم خطاب به اعضای تیم فوتسال ارم کیش قم خاطرنشان کرد: شما ورزشکاران بایستی به مسایل معنوی و اخلاقی توجه ویژه‌ای داشته باشید و با توجه به محبوبیتی که در بین مردم و طرفداران خود دارید، مسلماً مردم اگر از شما رعایت مسائل اخلاقی و معنوی را مشاهده نمایند، الگو و تاثیر می‌پذیرند.



در ابتدای این دیدار نیز مسئولان ارم کیش ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این تیم خواستار توجه ویژه مسئولان استان به مشکلات مالی این تیم شدند.

