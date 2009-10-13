رشد 25 درصدی تولید مرغ و تخم مرغ در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین نصیری مقدم شامگاه دوشنبه در نشست خبری نخستین کنگره بین المللی صنعت مرغداری ایران و کشورهای همسایه افزود: با رشد 25 درصدی مرغ و تخم مرغ خراسان رضوی تصمیم بر این گرفته شده که کنگره در این استان برگزار شود.

دبیر علمی کنگره بین المللی صنعت مرغداری ایران اظهار داشت: اهداف این کنگره تبادل نظر و هم اندیشی فعالان مرتبط با صنعت مرغداری در کشور با دیگر کشورها و انتقال تکنولوژی و تجربیات بهینه سازی صنعت مرغداری و کاهش قیمت تمام شده است.

نصیری مقدم افزود: متاسفانه از آنجا که برگزاری چنین کنگره ای در سطح ملی اعلام شد ما نتوانستیم هیچ فراخوانی برای جذب مقاله داشته باشیم.

وی تاکید کرد: برگزاری کنگره نیاز به صرف زمان دارد تا به حداقل استاندارد برسد.

در ادامه دبیر اجرایی کنگره افزود: از آنجایی که بعد از صنعت نفت در کشور صنعت کشاورزی مورد اهمیت است و همچنین در بخش کشاورزی کشورمان صنعت طیور بسیار مهم است باید این کنگره در سالهای قبل شروع به فعالیت می کرد.

سامان سروری گفت: از سالی که ما در صنعت مرغ و تخم مرغ به خودکفایی رسیدیم باید درپی شکل گیری این کنگره می بودیم و در حال حاضر خیلی عقب مانده ایم.

وی اظهار داشت: از آنجایی که لازم بود قابلیتهای ما در این صنعت برای خودمان و چه کشورهای همسایه شناسایی و پردازش شود از تمامی کشورهای همسایه برای حضور در این کنگره دعوت نموده ایم.

سروری گفت: مهمترین عامل برگزاری چنین کنگره ای اهمیت صنعت مرغداری در اقتصاد کشور است.

دبیر اجرایی جشنواره تصریح کرد: ارائه پیام برای دستگاههای مسئول در خصوص حمایت از ترویج و فرهنگ سازی در جهت افزایش مصرف سرانه گوشت مرغ و تخم مرغ در ایران و کشورهای همسایه و افزایش شاخصهای کیفی تولید مرغ و تخم مرغ در کشور برای رسیدن به شاخص های بین المللی از دیگر اهداف این همایش است.