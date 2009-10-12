فکرش را هم نمی کردیم استقلال را ببریم/ روز به روز بهتر می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری نیا پس از پیروزی 3 بر 2 عصر دوشنبه تیمش برابر استقلال تهران ضمن بیان این مطلب افزود: هر چند با شناخت خوبی از استقلال به مصاف این تیم آمده بودیم اما در نیمه اول روی اشتباهات فردی دو گل دریافت کردیم.

وی ادامه داد: ما از قبل می دانستیم که سمت راست استقلال با حضور خسرو حیدری نقطه قوت آنهاست. به همین خاطر تمرینات ویژه ای برای از کار انداختن این بازیکن انجام داده بودیم اما بازهم بازیکنان مرتکب اشتباهات فردی شدند و نتوانستند وظابفشان را به خوبی انجام دهند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در ادامه خاطر نشان کرد: با این وجود بسیار خوشحالم که توانستیم در ورزشگاه آزادی به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنیم. ما برای کسب یک امتیاز به تهران آمده بودیم و این نتیجه را ایده ال می دانستیم اما خدا را شکر می کنم که به یک پیروزی با ارزش دست پیدا کردیم.

باقری نیا در ادامه گفت: با پتانسیلی که بازیکنان استقلال اهواز دارند مطمئنم که روز به روز بهتر می شویم و می توانیم به جایگاه شایسته ای در جدول رده بندی دست پیدا کنیم.

وی با تمجید از عملکرد بازیکنانش در دیدار با استقلال تهران خاطر نشان کرد: هر چند در این بازی همه خوب بودند اما میلاد میداودی ، شریفات و محسن ارزانی عملکرد بهتری نسبت به دیگران داشتند.