وحشت رژیم صهیونیستی از تیرگی بیشتر روابط با ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به انتقاد ترکیه از سیاستهای تل آویو، در مورد وخامت بیشتر مناسبات این رژیم با آنکارا هشدار داد.

بر اساس این گزارش "ایهود باراک" با بیان اینکه ترکیه به دلیل حمله 22 روزه اسرائیل به نوار غزه مواضع تندی علیه این رژیم گرفته حفظ مناسبات با این کشور را برای تل آویو بسیار حیاتی دانسته است.

سخنگوی مطبوعاتی باراک ضمن اعلام این مطلب در حاشیه برگزاری یک نشست محرمانه در تل آویو خاطرنشان کرد، باراک بر این باور است که با وجود فراز و نشیبهای فراوان در روابط اسرائیل با ترکیه، این کشور همچنان به عنوان یکی از بازیگران اصلی در منطقه به شمار می رود.

این در حالی است که در پی لغو رزمایش مشترک نظامی تل آویو و آنکارا موسوم به "عقاب آناتولی" توسط اردوغان، موج خشم صهیونیستها از این اقدام به اوج رسید و مقامهای این رژیم در واکنش به این اقدام آنکارا با خشم فراوان از تاثیر منفی آن بر روابط این رژیم با ترکیه سخن گفتند.

در همین رابطه "احمد داوداوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در پاسخ به سئوال خبرنگار سی ان ان درباره علت موضع گیری اخیر این کشور در قبال اسرائیل ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند در بهبود شرایط مردم غزه و حل مشکلات این منطقه از راههای دیپلماتیک موثر باشد.

گفتنی است "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه سه روز پیش و در پی مخالفت کشورهای عضو ناتو و آمریکا با عدم مشارکت تل آویو در رزمایش نظامی عقاب آناتولی، از لغو کلی این مانور تا زمانی نا معلوم خبر داد.