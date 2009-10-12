رمز ماندگاری حافظ در عشق به امام عصر (عج) است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت حافظ که در حافظیه شیراز برگزار شد، در آغاز سخنانش گفت : در دیداری که امروز با رهبر معظم انقلاب داشتم، در پایان دیدار از ایشان سئوال کردم شما با جناب حافظ کاری ندارید؟ ایشان در پاسخ فرمودند چرا ؟ خیلی کار داریم و از من خواستند که سلام گرمشان را به اهالی فارس و حافظ ابلاغ کنم.

وی افزود: در لایحه قانون برنامه پنجم، هیئت دولت احکام ویژه و جداگانه ای را برای توجه خاص به عمران و توسعه فرهنگی شیراز به عنوان شهری که حضرت احمد بن موسی (ع) را در دامن خود دارد به تصویب رسانده است.

احمدی نژاد ادامه داد: انشاالله از سال آینده هر سال ردیف های خاص و احکام ویژه برای پیگیری امور شیراز و حضرت احمد بن موسی (ع) در بودجه ها خواهد آمد و نمایندگان هم همکاری خواهند کرد تا دین خود را به شیرازی ها و اهل بیت پیامبر(ص) ادا کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به دور سوم سفرهای استانی خود گفت: در این مرحله از سفرها شیراز جزو استانهای اولی خواهد بود که دولت توفیق سفر و خدمت گذاری والاتر را به مردم آن خواهد داشت ، بنابراین طبق برنامه دولت قبل از پایان سال، خدمت مردم فارس خواهیم رسید و به پیگیری امور می پردازیم.

وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: باید یاد بزرگان و بویژه بزرگان شعر و ادب فارسی را گرامی بداریم چرا که این گرامیداشت ما را به هدفمان رهنمون می سازد.

احمدی نژاد افزود: علت اصلی برگزاری این گرامیداشت ها به فرهنگ باز می گردد زیرا فرهنگ رمز حیات معنوی و روحانی یک ملت است.

رئیس جمهور تاکید کرد: آب و غذا عامل حیات جسمانی هستند ولی فرهنگ غذای روح است و عامل حیات معنوی یک ملت محسوب می شود.

وی اضافه کرد: شاید یک انسان با بی آبی و بی غذایی بسازد و با کمبود آب و غذا سر کند اما بدون فرهنگ نمی تواند انسان بماند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: در فرهنگ، هنر جایگاه والایی دارد و یک فرهنگ اگر نتواند خود را در قالب هنر عرضه کند ماندگار نخواهد ماند.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش زبان را از عناصر اصلی و مقوم یک فرهنگ خواند و اظهار داشت: پایداری یک زبان به ظهور و بروز شعرا و ادیبان است چرا که این افراد مقوم زبان ، فرهنگ و پاسدار ارزشهای فرهنگی هستند.

وی افزود: اگر طی یک دوران در یک ملتی و فرهنگی ، شعرای بزرگ و ادیبان نامور بروز و ظهور پیدا نکنند زبان آن ملت رو به خاموشی خواهد گرائید و زبان های دیگر جایگزین خواهند شد.

رئیس جمهور یاد آور شد : تجربه این واقعیت تلخ در کشورهای فراوان و در بین ملت های بسیاری قابل جستجو است.

وی با بیان اینکه حافظ در قله زبان فارسی ایستاده است، گفت: اصولا حافظ واضع و مقوم زبان فارسی است و شعر و ادب او را می توان خلاصه فرهنگ ناب ایران زمین ، فرهنگ اسلامی و فرهنگ متصل به آسمان و بهره مند از فیوضات الهی دانست.

احمدی نژاد افزود: امروز برای صیانت از فرهنگ نیازمند حفظ و پاسداری از زبان و ادب فارسی هستیم لذا گرامیداشت حافظ گرامیداشت زبان فارسی و فرهنگ غنی ایران زمین است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امروز جهان خاطرنشان کرد: امروز سیطره فرهنگ مادی در جهان به پایان راه رسیده است، اندیشه مادی طی 60 سال و به عبارتی 300 سال بر همه شئونات عالم و بشریت حاکم شد ولی امروز این حاکمیت به پایان راه خود رسیده است.

وی ادامه داد: اندیشه مادی در عمل و در نظر به پایان راه رسیده و سوخت تمدن مادی هم خاتمه یافته است.

احمدی نژاد تصریح کرد: بشر از فضای ناامنی ، تهدید ، دشمنی و کینه ورزی به سطوح آمده و به دنبال راه نجات است و این راه نجات را در فرهنگ متعالی جستجو می کند.

رئیس جمهور اضافه کرد: باور ما این است که اندیشه متعالی حافظ که برگرفته از آسمان و هدایت الهی و در ارتباط تنگاتنگ با انسان کامل است می تواند پاسخ درست و مناسبی به نیاز امروز بشریت باشد.

وی تاکید کرد: امروز این فرهنگ در ایران جاری و ساری بوده و قابل عرضه به بشریت است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: امروز ماموریت جهانی ملت ایران معرفی این فرهنگ به بشریت است و ما برای انجام این ماموریت نیازمند شناخت میراث فرهنگی و گذشته خود و معرفی این فرهنگ به جهان بشری هستیم.

وی تصریح کرد: ما امروز برای صیانت از فرهنگ خود و معرفی آن به جهان نیازمند شناخت حافظ، بزرگداشت حافظ و معرفی آن به عصرها و نسل ها هستیم.

احمدی نژاد همچنین گفت: هرچه زمان بگذرد و انسان در مسیر کمال قله های بالاتری را فتح کند جایگاه حافظ فزون تر خواهد شد چرا که حافظ یک هدیه الهی به بشریت است.

رئیس جمهور تصریح کرد: حافظ در ارتباط با انسان کامل به جایی می رسد که کتاب او در خانه ایرانیان در کنار کتاب خداوند حرمت پیدا می کند.

وی گفت: در نگاه حافظ انسان فراتر از جهان مادی و متصل به جهان علوی است و از نظر حافظ همه عالم یک تجلی از خداست.

احمدی نژاد که سخنان خود را به اشعار لسان الغیب مستند می کرد، ادامه داد: حافظ معتقد است همه اشیا عالم معترف به خدا هستند و همه عالم فروغی از خدای متعال است.

وی افزود: سئوال این است که آیا فروغ اول همان ذات پاک پیامبر اسلام است آیا این همان جلوه اول نیست که همه جلوه های بعد از آن است، آیا پیامبر اسلام تجلی تمام خداوند نیست؟

رئیس جمهور ادامه داد: بلافاصله بعد از پیامبر اسلام ائمه اطهار هم جلوه های حق تعالی هستند و هیچ جلوه ای در عالم نیست مگر که پرتوی از جمال آنان است.

احمدی نژاد گفت: حافظ معتقد است که خلق آدم بر اساس عشق و محبت است.

وی افزود: جلوه گری خدای متعال از اول مبتنی بر محبت و عشق است و به همین دلیل است که اول جلوه خدای متعال رحمت واسعه عالم توصیف شده است.

وی گفت: امام عصر(عج) هم جلوه ای از رحمت واسعه خداوند است.

رئیس جمهور با قرائت این بیت که "در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد" گفت: تمام عالم به عشق انسان کامل می آیند و می روند و تا مستعد نشود تا عالم مستعد نشود او نخواهد آمد.

احمدی نژاد ادامه داد: حضرت خواجه خطاب به آن غایب منتظر می فرماید: دعای گوشه نشینان بلابگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری یا می فرماید در خرابات مغان نور خدا می بینم، این عجیب بین که چه نوری ز کجا می بینم.

وی گفت: در نگاه حافظ در جهان جز زیبایی و خوبی وجود ندارد. تمام زیبایی ها در حقیقت هستی و انسان کامل و امام پیدا می شود و هر که به رخ امام نگاه کند هر چه می بیند زیبایی است.

رئیس جمهور افزود: راه وصول به حقیقت جز به عشق ممکن نیست باید بخواهی و با سوز درون حرکت کنی تا به حقیقت هستی دست پیدا کنی.

احمدی نژاد گفت: باید به دنبال پیر مراد و انسان کامل حرکت کرد تا به جایی رسید ، " چهل سال بیش رفت که من لاف می زنم کز ساکنان پیر مغان کمترین منم ، هرگز به عاطفت پیر می فروش ، ساغر تهی نشد ز می صاف و روشنم".

وی با بیان اینکه حافظ ارتباط خود را با انسان کامل بیان می کند به این شعر استناد کرد که "آنروز بر دلم در معنی گشوده شد کز ساکنان درگه پیر مغان شدم".

رئیس جمهور رمز ماندگاری حافظ را در پیوستن به انسان کامل خواند و از عالمان وحافظ دوستان در خواست کرد که از این منظر به دیوان حافظ مراجعه کنند.

احمدی نژاد تصریح کرد: در همه کلمات حافظ شور دلدادگی به انسان کامل موج می زند همه اشعار حافظ دعوت انسانها به شناخت انسان کامل است. هر قدر بشریت به اندیشه امام (عج) و انسان کامل نزدیک شود قدر و قیمت حافظ بیشتر می شود و اندیشه حافظ مشتریان بیشتری پیدا می کند.

وی گفت: بیشتر اوقات وقتی با حافظ خلوت می کنیم روح و جان ما به سمت امام به پرواز در می آید، آنقدر دریافت حافظ از امام زیبا و جذاب است که اجازه نمی دهد انسان از آن فضا خارج شود.

رئیس جمهور در پایان گفت: رمز ماندگاری حافظ در عشق و شناخت امام (عج) و انسان کامل است و تا زمانی که امام (عج) هست و خواهد بود شعر حافظ جاودانه خواهد ماند.

دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم بزرگداشت حافظ بر سر مزار این شاعر نامدار با حضور سفیر کروواسی درایران دیوان حافظ به زبان بوسنیایی را رونمایی کرد .

رئیس جمهور پس از این مراسم به زیارت شاهچراغ رفت .