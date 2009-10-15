همکاری برای حل مشکلات امنیتی/ لزوم حمایت از تلاشهای دولت مالکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، وزیران کشور همسایگان عراق در ششمین نشست خود که در شهر شرم الشیخ مصر برگزار شد، در بیانیه پایانی تمام اقدامات تروریستی که امنیت و ثبات عراق را هدف قرار می دهد، محکوم و بر ضرورت حل مشکلات امنیتی عراق با کشورهای همسایه از راههای مسالمت آمیز تاکید کردند.



در این بیانیه همچنین از دولت عراق خواسته شد با همکاری کشورهای همسایه، تمام تدابیر لازم را برای منع تروریستها از به کار بردن خاک عراق به عنوان پایگاههایی برای حمله یا سرباز گیری یا آموزش یا برنامه ریزی و غیره به کار گیرد.



وزیران کشور همسایگان عراق این بیانیه بر اهمیت حفظ وحدت و سلامت اراضی و حاکمیت کامل و هویت عربی و اسلامی و حمایت از تلاشهای هدفمند دولت منتخب عراق برای برقراری امنیت وثبات کامل به منظور بازگشت موثر برای بازیابی نقش مهم خود در زمینه عربی و منطقه ای و بین المللی تاکید و از تلاشهای دولت نوری المالکی در مقابله با گروههای تروریستی وشبه نظامیان مسلح تمجید کردند.



این بیانیه همچنین با تاکید بر اهمیت تدابیر لازم برای کنترل مرزها و نظارت بر منافذ مرزی برای مقابله با تروریسم و نفوذ و قاچاق در اشکال مختلف آن از عراق به کشورهای همسایه و بالعکس، مقابله با فعالیتهای گروههای تروریستی که امنیت و سلامت عراق و کشورهای همسایه و تقویت همکاری دوجانبه و جمعی میان کشورهای همسایه عراق در این زمینه را ضروری دانست.



این بیانیه همچنین از وزارتخانه های کشور همسایگان عراق می خواهد هر گونه حمایتی که ممکن است از دستگاههای امنیتی عراق به عمل آورند تا بتوانند ماموریت خود را انجام دهند.



ششمین بیانیه وزیران کشور همسایگان عراق همچنین بر مخالفت با تلاشهای هدفمند برای ایجاد ارتباط میان اسلام و تروریسم بین الملل تاکید و تمام اقداماتی را که می تواند سبب تفرقه میان پیروان مذاهب و ادیان مختلف دینی شود، محکوم کردند.



در ششمین نشست وزیران کشور همسایگان عراق که روز چهارشنبه 22 مهر در شهر توریستی مصر برگزار شد، شرکت کنندگان راههای تقویت همکاری امنیتی و هماهنگی برای کنترل مرزها با عراق و جلوگیری از نفوذ تروریستها وهمچنین مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته و همچنین راههای حمایت از امنیت عراق و کمک به دولت این کشور برای برقراری امنیت و ثبات و حفغظ حاکمیت و وحدت اراضی مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد.



خاطر نشان می شود پیش از نشست شرم الشیخ، پنج نشست وزیران کشور همسایگان عراق در تهران،استانبول، جده، کویت و امان برگزار شده بود.



در نشست شرم الشیخ، شرکت کنندگان توافق کردند تا هفتمین نشست همسایگان سال آینده میلادی(2010)در منامه پایتخت بحرین برگزار شود؛ بحرین همسایه عراق نیست، اما به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می کند.



نشست امسال وزیران کشور همسایگان عراق با درخواستهای بغداد برای تشکیل دادگاه بین المللی و اعزام نماینده ویژه ای از سوی سازمان ملل متحد برای انجام درباره انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد و همچنین درخواست جدید برای برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت برای بررسی پرونده این انفجارها همزمان شده است که این انفجارها و اتهامات بغداد به دمشق مبنی بر پناه دادن به بعثی های صدامی مقیم خاک سوریه به عنوان عاملان این انفجار، سبب بروز تنش و بحران در روابط دو همسایه شده است.