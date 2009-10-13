به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو کشورمان در وزن چهارم خود برای حضور در نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان از محمد باقری معمتد استفاده می کند.

معمتد 24 سال سن دارد و در 8 سال حضور در ترکیب تیم های ملی بزرگسالان و نوجوانان تاکنون سه مدال، 5 نقره و یک برنز از رقابتهای آسیایی، دانشجویان جهان و جام جهانی کسب کرده است.

وی دو سال قبل و دو هفته مانده به اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی چین آسیب دید تا رقابتهای 2009 دانمارک اولین تجربه او در مسابقات قهرمانی جهان باشد.

تکواندو ایران در وزن چهارم تاکنون دو مدال کسب کرده است. امید غلامزاده در مسابقات 2007 پکن به مدال نقره دست یافت و بیژن مغانلو مربی فعلی تیم ملی در مسابقات 95 فیلی پین برنز گرفت.

معمتد درکپنهاگ حریفان متعددی دارد. "کسلر ویرا" از کوبا که دوره قبل در فینال امید غلامزاده را شکست داد، دنیس بکر از هلند ، اسلانبک از روسیه، عمر بیدیا از اسپانیا و ایوان فرانچسکو از فرانسه را می توان از جمله این رقبا معرفی کرد. "سونگ میون سوب" چهره نامدار کره ایها در این وزن بازنشسته شده و نفر جدیدی برای چشم بادامیها به میدان خواهد آمد.

وی در مورد این مسابقات گفت: مدال جهانی در کارنامه قهرمانی من خالی است و دراین دوره باید به آن دست پیدا کنم.

معتمد ادامه داد: هدف من المپیک است، قبل از آن مدال جهانی دانمارک و کسب بهترین نتیجه در بازیهای گوانگجو را مد نظر دارم تا بتوانم به المپیک نزدیک شوم. این تکواندوکار تهرانی در مورد رقبای خود گفت: من فیلم بازیهای اخیر رقبای خود را تهیه کرده و به همراه مربیان آنالیز کرده ام، امیدوارم بتوانم در کپنهاگ بهترین نتیجه را بگیرم.

معمتد در پایان گفت: شانس بزرگ تیم ما کادر فنی آن است. این سه مربی خود روزگاری در مسابقات جهانی شرکت کرده و حالا به خوبی می دانند از تیم خود روی "شی هاپ چانگ " جهانی چه می خواهند.