کسب رتبه نخست لرستان درتحقق تعهدات خیرین مدرسه ساز

حسین اسدى پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: درحال حاضر تعداد 113 کلاس درس در قالب 23 پروژه مردمى مشارکتى با زیربناى 9 هزار و 714 مترمربع در نقاط مختلف استان در دست اجرا است.

وی افزود: باوجود محرومیت در لرستان این استان به لحاظ تحقق تعهدات خیرین ساز در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده که این یک امتیاز بزرگ براى استان محسوب مى شود.

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور شد: این اداره کل در سال 84 به عنوان سال پایه، رقمى معادل 12 میلیارد را در زمینه مشارکت خیران مدرسه ساز جذب کرد که با رشد چشمگیر در طى سالهاى اخیر این میزان در سالجارى به رقمى معادل 60میلیارد ریال رسیده است.

اسدی پور خاطر نشان کرد: خیرین مدرسه ساز لرستانى همگام با دولت و حتى بیشتر از دولت در امرمقدس مدرسه سازى پیشگام بوده و مشارکت فعالانه اى داشته اند.

وی همچنین در خصوص تعهدات خیرین مدرسه ساز در سالجاری، گفت: خیرین مدرسه ساز لرستانى در اردیبهشت ماه سالجارى در یازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز رقمى معادل287 میلیارد ریال را به این امر تعهد کردند.