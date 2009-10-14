جزئیات جایگاه دانشگاههای تهران و شریف در میان دانشگاههای دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتقا 117 پله ای دانشگاه تهران در جدول دانشگاههای برتر جهان در سال 2009 که توسط موسسه تایمز ارائه شده است یکی از افتخارات این جدول برای جامعه علمی ایران به شمار می رود. دانشگاه صنعتی شریف نیز با وجود اینکه در میان 400 دانشگاه برتر جهان جایی ندارد اما در رشته مهندسی و IT در سطح جهان به صعودی 20 پله ای دست یافته است.

دیگر رتبه های جهانی دانشگاه تهران در این جدول در زمینه مهندسی و IT، علوم زیستی و بیوپزشکی و علوم طبیعی است که در این رشته ها دانشگاه تهران به ترتیب رتبه های 112، 298 و 183 را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه صنعتی شریف نیز که به دلیل قرار گرفتن در رتبه میان 500 تا 600 در میان نام 400 دانشگاه برتر جهان قرار ندارد در رشته مهندسی و IT رتبه 145 را به دست آورده است. این دانشگاه در سال گذشته در این رشته رتبه 165 و در سال 2007 رتبه 244 را به نام خود به ثبت رسانده بود. به این شکل دانشگاه صنعتی شریف نسبت به سال گذشته 20 رتبه و نسبت به سال 2007 در حدود 99 رتبه صعود داشته است.

دانشگاه تهران نیز که در سال گذشته رتبه ای در میان 400 تا 500 داشت امسال در میان دانشگاههای برتر جهان 117 پله بالاتر رفته و خود را به جایگاه 368 دنیا رسانده است. این دانشگاه نسبت به سال گذشته در رشته مهندسی و IT موفق به صعود 47 پله ای و در علوم طبیعی با صعودی 46 پله ای مواجه شده است. در سال 2008 این دانشگاه در رشته پزشکی و علوم زیستی رتبه جهانی قابل توجهی به دست نیاورده بود. اما نسبت به سال 2007 دانشگاه تهران 72 پله در رشته مهندسی و IT و 112 پله در رشته علوم زیستی و بیو پزشکی صعود داشته است. همچنین این دانشگاه در علوم طبیعی نسبت به سال 2007 نیز 94 پله ارتقا یافته است. رتبه های 301 در رشته هنر و 228 در رشته علوم اجتماعی از دیگر رتبه هایی است که دانشگاه تهران در سال 2007 به آن دست یافته است اما در سال جاری موفق به کسب رتبه جهانی در آنها نشده است.

به گزارش مهر، بر اساس رتبه بندی موسسه Times Higher Education دانشگاه های هاروارد رتبه اول جهان، دانشگاه کمبریج رتبه دوم، دانشگاه ییل رتبه سوم، دانشگاه کالج لندن رتبه چهارم، دانشگاه آکسفورد و امپریال کالج لندن رتبه پنجم، دانشگاه شیکاگو رتبه هفتم، دانشگاه پرینستون رتبه هشتم، موسسه تکنولوژی ماساچوست رتبه نهم و موسسه تکنولوژی کالیفرنیا رتبه دهم جهان را به خود اختصاص داده اند.

به این شکل دانشگاه هاروارد برای ششمین سال متوالی رتبه اول در سطح جهان را برای خود حفظ کرده است.