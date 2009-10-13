یک هزار هکتار مزارع زعفران گناباد در بحران بی آبی

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حسن احمدنژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با تایید مشکلات کشاورزان شهرستان افزود: برای آبیاری مزارع زعفران با تانکر پیگیری‌های متعددی با مسئولان انجام شده اما هنوز اعتباری برای این منظور تخصیص نیافته است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: برای آبرسانی به کشتزارهای زعفران گناباد 25 دستگاه تانکر سیار و بالغ بر یک میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تاکنون چنین اعتباری برای جهاد کشاورزی گناباد تامین و اعلام نشده است.

وی خاطر نشان کرد: آبیاری به موقع و دقت در آبیاری اول، زاچ‌آب و زردآب در عملکرد محصول بسیار موثر است و از طرفی در نیمه دوم بهمن و اوایل اسفند از محلول پاشی مزارع زعفران نباید غافل شد.

احمدنژاد با بیان اینکه منابع آبی بخش کاخک و براکوه اکثرا یا خشک شده یا 30 تا 90 درصد کاهش یافته است، افزود: متوسط عملکرد تولید در شرایط معمولی حدود چهار کیلو گرم در هر هکتار است اما در سال گذشته کشاورزان این شهرستان حدود 300 گرم بیشتر در هکتار برداشت نکرده‌اند.

احمدنژاد تصریح کرد: در شهرستان گناباد در مجموع سه هزار و 500 هکتار مزارع زعفران وجود دارد که بیش از یک هزار هکتار آن در شرایط بحرانی بی‌آبی قرار دارد.

فرماندار گناباد نیز گفت: دهیاران و شوراها به عنوان مهم‌ترین نهادهای مدیریتی در روستاها باید مردم را به سمت یکپارچه کردن اراضی کشاورزی و نیز تغییر سیستم آبیاری به آبیاری نوین سوق دهند.

محمد صفایی افزود: اگر از دانش و علمی که در اختیار داریم به خوبی برای استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی استفاده شود سطح تولید محصولات این بخش تا 40 برابر ارتقا می‌یابد.

وی افزود: با توجه به کم آبی منطقه و همچنین خشکسالی‌های 10 سال اخیر باید در بهره‌برداری از آب نهایت دقت و برنامه‌ریزی صورت گیرد.

صفایی گفت: دولت امکانات زیرساختی مناسبی را در بیشتر روستاها فراهم کرده و امروز هم آماده است تا از نظر فنی و اعتباری به بخش کشاورزی کمک کند تا از کشاورزی سنتی خارج شویم.