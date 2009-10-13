بار موجود در گمرک فقط 50 درصد وسایل مورد نیاز واگنهای مترو است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: قطعات موجود در گمرک بندرعباس که در انتظار ترخیص هستند شامل چرخ، ترمز، ورق، دکوراسیون و چند قسمت دیگر از لوازم مورد نیاز برای ساخت واگنها است.

این مقام مسئول در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه افزود: قطعات مذکور پس از رسیدن به تهران در شرکت واگن سازی تهران و بخشی نیز در واگن سازی پارس بر روی هم سوار می شود.

قطعات موجود در گمرک بندرعباس قطعات مورد نیاز برای ساخت 32 واگن دوطبقه است که با ترخیص از گمرک و تکمیل ساخت در خط 5 مترو راه آهن شهری تهران و حومه به کار گرفته خواهند شد.

خط 5 مترو که وظیفه جابجایی مسافران مسیر تهران به کرج و برعکس را برعهده دارد مدتی است به دلیل کثرت مسافران و کمبود واگن با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند و موجب نارضایتی مسافران را فراهم کرده است. پیش بینی می شود با ورود این واگنها بخش زیادی از مشکلات این خط مرتفع شود.

هاشمی همچنین در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشهایی از واگنهای قطار که در ایران ساخته می شود اظهار داشت: به عنوان مثال کل بدنه واگنهای مورد استفاده در قطارهای مترو تهران در داخل ساخته شده و رنگ آمیزی می شود.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه در پاسخ به تاثیر اعتراضات کارگری رخ داده در واگن سازی پارس بر همکاری این شرکت با شرکت متروی تهران تصریح کرد: در گفتگو با مدیر عامل شرکت واگن‌سازی پارس در این باره اعلام کردیم تا در صورت لزوم منابع مالی مورد احتیاج را در اختیار این شرکت قرار دهیم که وعده دادند این اتفاقات تاثیری بر روند تامین نیازهای مترو نخواهد داشت.