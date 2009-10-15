به گزارش خبرنگار مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای ارتقای سطح علمی کتابداران و کارکنان کتابخانهها و مراکز آرشیوی دومین دوره آموزش الکترونیکی را با ارائه واحدهای حفاظت و نگهداری مواد کتابخانهای و آرشیو، ذخیره و بازیابی اطلاعات، مدیریت آرشیو، مجموعهسازی، مبانی کتابداری و اطلاعرسانی و مارک 1 برگزار میکند.
این دوره که همراه با برگزاری کارگاههای آموزشی است پیش از این قرار بود در روزهای پایانی مهر ماه برگزار شود که با تمدید مهلت ثبت نام تا 30 مهرماه زمان برگزاری آن به تعویق افتاد.
این دوره به صورت آنلاین و در مدت زمان 4 ماه برگزار می شود و در پایان آن مدرکی از سوی کتابخانه ملی به کسانی که با موفقیت دوره را پشت سر گذاشتهاند داده خواهد شد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای ارائه آموزشهای تخصصی و عرضه روشهای مناسب اطلاعرسانی، اقدام به برگزاری کلاسهای آموزش الکترونیکی کرده است.
برای ثبتنام در دوره یاد شده می توان به این نشانی http://lmsreg.nlai.ir/ مراجعه کرد.
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