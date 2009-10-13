سکوت شرکتهای متولی در اعلام قیمت پسته / کشاورزان سردرگم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالی که در سال جاری همه چیز برای قیمت گذاری پسته توسط دو شرکت ملی پسته ایرانیان و تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان مهیاست اما برخلاف روال عادی در عمل هنوز هیچ اقدامی برای اعلام قیمت از سوی این دو شرکت صورت نگرفته است و در این بین کشاورزان پسته کار که محصول امسال خود را برداشت کرده اند همچنان در انتظار اعلام قیمت از طرف این دو شرکت تاثیرگذار در قیمت پسته هستند.

همه ساله با به انتها رسیدن فصل برداشت محصول در رفسنجان مراسم سنتی و البته بسیار تاثیرگذار قیمت گذاری پسته نیز انجام می شود که اغلب مردم و کشاورزانی که برای فرآوری و به ثمر نشستن پسته زحمات بسیار کشیده اند منتظر انجام این مراسم نیز می مانند و از دادن محصول خود به بازار خودداری می کنند.

در حالی که هر ساله حداکثر در نیمه مهر ماه اعلام قیمت پسته از سوی این دو شرکت انجام می شد امسال به نظر می رسد قضیه کمی متفاوت است چرا که هنوز دعوتنامه مراسم سنتی قیمت گذاری به دست کشاورزان رفسنجانی نرسیده تا آنان مشتاقانه در این مراسم شرکت کنند.

مسئولان دو شرکت ایرانیان و تعاونی پسته همچنان سکوت اختیار کرده و از اعلام قیمت خودداری می کنند و در این میان پسته کاران و کشاورزان رفسنجان همچنان برای عرضه محصول خود به بازار سردرگم هستند.

تاخیر در قیمت گذاری به سود سودجویان است

تاخیر قیمت گذاری پسته رفسنجان موجب سوء استفاده عده ای از سودجویان و دلالان بازار است و ضرر آن درنهایت متوجه کشاورزان می شود.

یک کشاورز رفسنجانی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: سال گذشته که به علت سرمازدگی محصول چندانی نداشتم و امسال همین محصولی که دارم مجبورم به بازار بدهم.

علی حسنی افزود: به دلیل احتیاجات مالی و نداشتن پشتوانه مالی مناسب مجبورم که بلافاصله پس از برداشت پسته آنها را بفروشم.

وی افزود: اگر شرکت ایرانیان و تعاونی پسته زودتر قیمت گذاری کنند قیمت تقریبی دست کشاورزان و خریداران و تجار می آید و از فروش ارزان محصول کشاورزان جلوگیری می شود.

این کشاورز رفسنجانی اضافه کرد: تاخیر در اعلام قیمتها از سوی این دو شرکت تنها به سود یکسری سودجو، واسطه کار و دلال است که می خواهند همین محصول اندک را به بهای ناچیز از کشاورزان بخرند.

حسنی ادامه داد: سئوالی که این روزها در اکثر خانه های مردم رفسنجان دهان به دهان می چرخد این است که قیمت پسته امسال بالاخره چقدر خواهد بود و برای همین است که تاخیر در قیمت گذاری به ضرر کشاورز و به سود جماعت دلالان خواهد بود.

شرکتهای قیمت گذار تعلل می کنند

هم اکنون نگاه همه کشاورزان پسته کار نه تنها رفسنجانی بلکه در سایر نقاط کشور به شرکتهای ملی پسته ایرانیان و تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان است و در این بین تعلل در قیمت گذاری نمی تواند جایز باشد.

رئیس انجمن خریداران و فروشندگان پسته رفسنجان با بیان اینکه شرکتهای ایرانیان و تعاونی نباید در قیمت گذاری تعلل کنند به خبرنگار مهر گفت: در حالی که علاوه بر کشاورزان رفسنجانی پسته کاران سایر شهرهای پسته کار منتظر قیمت گذاری دو شرکت ایرانیان و تعاونی پسته هستند اما هیچ تحرکی از سوی این دو شرکت در قیمت گذاری مشاهده نمی شود.

حسین علیپور افزود: با وجودی که این دو شرکت در سال گذشته برای اعلام قیمت رقابت می کردند و می خواستند قیمت بالاتری بدهند اما در سال جاری هیچ خبری از اعلام قیمت هم نیست.

وی اظهار داشت: در حالی که تمام ایران و دنیا منتظرند در رفسنجان قیمت پسته مشخص شود و این البته فی نفسه خوب است اما این دو شرکت هیچ عکس العملی در قبال قیمت پسته نشان نداده اند.

وی تصریح کرد: این دو شرکت باید از این امتیاز به خوبی استفاده کنند و تصمیمات علمی و دقیقی بگیرند چرا که اگر به غیر از این باشد کشاورزان متضرر خواهند شد.

علیپور ادامه داد: میزان محصول پسته رفسنجان نسبت به سال قبل بیشتر است اما میزان دقیق آنرا تا زمانی که برداشت و فرآوری آن به پایان نرسیده است نمی توان پیش بینی کرد.

پسته متولی ندارد

نکته ای که می توان به آن اشاره کرد نبود متولی خاص در امر صنعت پسته است که حتی در قیمت گذاری آن نظارت کند.

رئیس انجمن خریداران و فروشندگان پسته رفسنجان تاکید کرد: اکنون تمام خریداران و کاسبان بازار در خرید محصول دلهره دارند و نمی دانند با چه قیمتی خرید کنند چون پسته واقعا متولی ندارد.

علیپور بیان کرد: اگر شرکتهای متولی خرید پسته در سال گذشته با تجار تراز اول هماهنگ بودند و قیمت را هماهنگ می کردند بسیاری از تجار و خریداران ضرر نمی کردند زیرا بدیهی است که در این خصوص هر چه علمی تر و دقیق تر بتوانیم برنامه ریزی کنیم بهتر می توانیم عکس العملهای جهانی بازار را داشته باشیم.

وی در این زمینه به نبود مرجعی برای خریداران پسته اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه خریداران هم سود عادلانه ای می خواهند و سال گذشته ضرر هنگفتی کردند امسال هم اگر متوجه نباشند این ضرر پیش می آید چرا که تنها چیزی که تضمین ندارد پسته است چون این محصول متولی ندارد.

رئیس انجمن خریداران و فروشندگان پسته رفسنجان با اشاره به مشکل فروشندگان پسته ادامه داد: به دلیل اینکه اکثر فروشندگان بنیه اقتصادی ندارند و می خواهند پس از برداشت محصول خود را بفروشند ناگهان حجم زیادی از پسته وارد بازار می شود که بازار جوابگوی آن نیست.

علیپور تاکید کرد: همین محصولی هم که امسال وجود دارد باید زودتر قیمت گذاری شود تا کشاورزانی که با مشقات زیاد آن را به بهره رسانده اند و هم بازار از بلاتکلیفی رها شود و وضعیت قیمت امسال مشخص شود.

برخی افراد سودجو با انجام مصاحبه های غیرواقعی جوسازی می کنند

نکته قابل تامل دیگری که وجود دارد این که در هنگام قیمت گذاری و درست هنگام اعلام قیمت برخی افراد با مصاحبه ها و گفتگوهایی که انجام می دهند جو روانی کاذبی علیه کشاورز ایجاد می کنند که از این بابت پسته کار متضرر می شود.

رئیس موسسه تحقیقات پسته کشور در این باره به مهر گفت: در زمان برداشت و هنگام قیمت گذاری محصول در محافل خبری مصاحبه هایی خوانده و شنیده می شود که قیمت پسته کاهش یافته یا می یابد که این به ضرر کشاورز است.

محمد عبدالهی افزود: این موضوع سبب می شود کشاورزان پسته خود را هر چه زودتر به بازار آورده و بفروشند و در این بین یکسری افراد سودجو و دلال به سود و منفعت خود برسند.

وی به کشاورزان توصیه کرد که به این خبرها توجه نکنند و فقط به بحثها و خبرهایی که درباره قیمت پسته منتشر می شود و مورد وثوق و اطمینان هست توجه کنند.

رئیس موسسه تحقیقات پسته کشور تاکید کرد: اگر کسی راجع به قیمت پسته در جایی مصاحبه می کند باید به مردم بگوید که از چه منبعی این سخنان را گفته و از کجا این خبر را آورده است.

عبدالهی اضافه کرد: انتشار اخبار غیر موثق درباره قیمت پسته در این فصل باعث می شود که یک جو روانی ایجاد شود که این جو به ضرر کشاورز و به نفع دلال است و از این رو بار دیگر به پسته کاران و باغداران توصیه می کنیم به این بحثها توجه نکنند.