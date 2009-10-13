پیشرفت 90 درصدی طرحهای کنگره 23 هزار شهید استانهای خراسان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی پیش از ظهر سه شنبه، در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی کنگره 23 هزار شهید استان های خراسان افزود: تاکنون پروژه ها و طرح های اجلاسیه بیش از 90 درصد پیشرفت داشته است و امیدواریم در چند روز آینده بسیاری از فرصت های از دست رفته را جبران کنیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: شورای برنامه ریزی استانداری نیز به دستگاه های مختلف در ارتباط با کنگره سرداران اجازه می دهد که از ردیف بودجه های جاری و بودجه های عمرانی خود استفاده کنند.

صلاحی افزود: تاکنون ادارهای برق، مخابرات، آب و فاضلاب، تربیت بدنی، سازمان مسکن و شهرازی، راه و ترابری، بنیاد مسکن، شرکت آبفای روستایی استان اقدامات خوبی را برای پیشرفت این اجلاسیه انجام داده اند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون 47 سقاخانه ساخته شده است که سه سقاخانه دیگر نیز اول آبان ماه آماده می شود، ضمن این که تابلوی 70 متری میدان آزادی نیز در حال پیگیری است.

در ادامه این جلسه، دبیر کنگره بزرگداشت 23 هزار شهید استان های خراسان از آماده بودن 23 هزار کاشی یادبود مزین به تصاویر شهدا خبر داد و افزود: این تعداد کاشی یادبود اکنون در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد قرا دارد و قبل از اجلاسیه نصب خواهد شد.

حسن امیری تاکید کرد: برای مدعوین اجلاسیه تعداد سه هزار صندلی آماده شده است که هزینه ای بالغ بر 80 میلیون تومان را در برداشته است.

وی در خصوص واحد های اقامتی در نظر گرفته شده توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: در حال حاضر برای دو هزارنفر از مدعوین واحد های اقامتی نظیر هتل های ثامن، سحاب، طرقبه و میثاق در نظر گرفته شده است که هزار واحد اقامتی دیگر نیز در چند روز آینده آماده می شود.