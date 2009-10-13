"مجیک" سومین شکست را به ممفیس تحمیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار چهارم تیم ممفیس گریزلیز در چارچوب دیدارهای پیش فصل NBA بامداد امروز (سه شنبه) مقابل تیم مجیک برگزار شد. بازیکنان گریزلیز این دیدار را با نتیجه 83 بر 102 واگذار کردند.

بازیکنان تیم ممفیس گریزلیز در این دیدار خانگی تنها در کوارتر سوم موفق به کسب تساوی 23 بر 23 شدند. آنها در سایر کوارترها به ترتیب با نتایج (21 بر 30)، (22 بر 26) و (17 بر 23) متحمل شکست شدند.

دراین بازی حامد حدادی اگر چه در ترکیب اولیه تیمش حضور نداشت اما مارک لاوارونی در جریان بازی 7 دقیقه از وی استفاده کرد. حدادی در این مدت تنها 2 امتیاز برای ممفیس به دست آورد.

این سومین شکست تیم ممفیس گریزلیز در رقابت‎های پیش فصل NBA به شمار می‌رود. شاگردان لاوارونی پیش از این مقابل تیم‎های واشنگتن ویزاردز و ماوریکس نیز مغلوب شده بودند. آنها در چارچوب این مسابقات تنها تیم تاندر را شکست دادند.

تیم ممفیس گریزلیز روز پنجشنبه برای برگزاری پنجمین دیدار پیش فصل خود مقابل تیم "هاوکس" به میدان می‎رود.