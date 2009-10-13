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۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

در راس یک هیئت پارلمانی ؛

رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه آینده به ژنو سفر می کند

رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه آینده به ژنو سفر می کند

علی لاریجانی به منظور شرکت در یکصد و بیست و یکمین مجمع بین المللی در راس یک هیئت پارلمانی، سیاسی روز یکشنبه بیست و ششم مهر ماه عازم ژنو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس که نشست پاییزه اتحادیه بین المجالس  است ، دکتر لاریجانی علاوه بر حضور و سخنرانی در جلسات آن با برخی از روسای مجالس و هیئت های پارلمانی شرکت کننده در اجلاس دیدار و گفتگو خواهد داشت.

رئیس مجلس در نشست کمیته دائمی صلح و امنیت ملی بین المللی اتحادیه بین المجالس در زمینه همکاری و مسئولیت مشترک در مبارزه بین المللی علیه جرایم سازمان یافته به ویژه قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح های غیر قانونی، قاچاق انسان و تروریسم بین مرزی سخنرانی خواهد کرد.

لاریجانی همچنین در سخنرانی دیگری در کمیته ماده اضطراری اجلاس به بررسی موضوع اقدام پارلمانی برای پایان دادن به اوضاع بحرانی سرزمین های اشغالی فلسطین به ویژه غزه خواهد پرداخت.

اتحادیه بین المجالس دارای 153 عضو است که هر سال در دو نشست به بررسی مسائل مختلف می پردازد.

یکصد و بیست و یکمین نشست مجمع بین المجالس طی روزهای بیست و هفتم لغایت بیست و نهم مهر ماه در محل کنفرانس بین المللی شهر ژنو در کشور سوئیس برگزار می شود و از مجلس شورای اسلامی نیز هیئتی شامل کاظم جلالی، سید ناصر موسوی، مرتضی آقا تهرانی، علیرضا سلیمی و علیرضا دهقان و خانم ها فاطمه آلیا و فاطمه آجرلو حضور خواهند داشت.

کد مطلب 964031

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