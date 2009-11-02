خبرگزاری مهر- گروه سیاسی: این کتاب که حاصل بیش از پنجسال تحقیق و پژوهش نویسنده است به بازخوانی مواضع و نیز دگردیسی رفتارها و دیدگاههای احزاب و تشکلهای سیاسی در مرور زمان می پردازد.



واکاوی فراز و فرودهای جریانات سیاسی و شناخت صحیح ماهیت این جریانات در تاریخ معاصر به ویژه سالهای پس از انقلاب اسلامی از جمله آموزه های بزرگ برای جامعه اسلامی، ارزشی و انقلابی ایران و به ویژه نسل جوان است. به عبارت دیگر، آگاهی یافتن از اینکه هر جریان سیاسی از چه ماهیت فکری برخوردار است ونقاط ضعف و قوت آن چیست به خصوص برای نسلی که از تاریخ رویش، پویش و خیزش جریان ها اطلاع کافی ندارند ضروری به نظر می رسد.



نویسنده در کتاب "جریان شناسی سیاسی در ایران" با پرداختن به بازشناسی جریانها و مواضع و ویژگیهای جریانات سیاسی موجبات برخورد آگاهانه، هوشیارانه و سنجیده تر خواننده کتاب با این جریانات را فراهم کرده است.

به اعتقاد دارابی جریان شناسی سیاسی از مقولات سهل وممتنع به شمار می رود. سهل از آن رو که پرداختن به هر حزب و گروه با عنوان جریان سیاسی توجیه پذیر می شود و ممتنع از آن جهت که امکان پردازش به همه ابعاد جریانات سیاسی در مجموعه ای محدود میسر نمی شود و برای شناخت جریانهای سیاسی، آشنایی هر چه بیشتر با احزاب ضروری و اجتناب ناپذیر است اما شناسایی حتی کامل احزاب و گروههای سیاسی به معنای جریان شناسی سیاسی نیست.



نویسنده در ادامه این مقدمه می افزاید: جریانهای حاکم در هر نظام را نمی توان به طور کامل و دقیق مشخص کرد زیرا که بر خلاف احزاب و یا جمعیتها این جریانها نه دارای اصول مکتوب و نه ایدئولوژی خاصی هستند بلکه فرآیندی هستند که در مقابل تحولات و رویدادهای روزمره عکس العمل نشان داده و خود نوعی سیاست را در این مورد به وجود می آورند.



نویسنده کتاب معتقد است باورها، ارزشها و آرمانها در مقابل عنصر قدرت، اقتصاد و اجتماع در بین این جریانها نمایان می شود.



دارابی در این کتاب تلاش کرده که بتواند در تبیین رخدادها و تحولات معاصر به ویژه دوره جمهوری اسلامی سیری تکاملی را برای شناخت از جریانات سیاسی ارائه دهد و همچنین نشان دهد که بین نظام جمهوری اسلامی و تحولات آن با جریان سیاسی اسلامگرا ارتباط مستقیم وجود دارد.



کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران در برگیرنده جریانهای سیاسی از سال 1320 تا 1387 است و نویسنده با تمرکز بر جریانات سیاسی در حوزه اسلامگرا و با ارائه رویکردی جریانی به رخدادها و تحولات سیاسی موجبات تمایز این کتاب با سایر آثار را فراهم کرده است.



نقد و ارزیابی جریانات سیاسی، ارائه اطلاعاتی درباره اصولگرایی، آبادگران، جریان سوم، نوع دسته بندیها و آرایش نیروهای سیاسی از دیگر امتیازات این کتاب است که نویسنده در اثر خود به آن پرداخته است.