کاناوارو از اتهام دوپینگی بودن تبرئه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاناوارو به دلیل ترزیق داروی ضدحساسیت کورتیزون به استفاده از مواد نیروزا متهم شده بود و همین موضوع سبب شد که دیدار برابر ایرلند جنوبی در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 را از دست بدهد.

برپایه گزارش ای اس پی ان، کاپیتان تیم فوتبال یوونتوس پس از اینکه موضوع دوپینگ با بیگناهی او به پایان رسید، بشدت از رسانه های ایتالیایی به دلیل آنکه این بازیکن را دوپینگی معرفی کردند انتقاد کرده است.

کاناوارو گفت: آنها واقعا مرا آزردند. من وجدان آسوده ای دارم. زنبور یک نفر را نیش می زند و او برای مداوای خودش تلاش می کند آن وقت در روزنامه ها می نویسند که دوپینگی بوده است. واقعا برایم باورکردنی نبود. بعضی از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی در این مورد اغراق کردند.