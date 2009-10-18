بازبینی فعالیتهای نهضت سواد آموزی در شورایعالی انقلاب فرهنگی

معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر از تشکیل کارگروه ویژه ای در شورایعالی انقلاب فرهنگی برای بازبینی فعالیتهای سازمان نهضت سواد آموزی پس از گذشته 30 سال سخن گفت.

علی ابراهیمیان افزود: اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی معتقدند که نهضت سواد آموزی باید از شکل فعلی خارج شده و به یک سازمان نرم افزاری تبدیل شود.

این مقام مسئول در سازمان نهضت سواد آموزی ادامه داد: با توجه به این دیدگاه جدید اهداف و دوره های آموزشی این سازمان تغییر می کند و در واقع نهضت سواد آموزی به مرکز آموزش غیررسمی بزرگسالان در دوره های بالاتر تحصیلی و برای کمک به آموزش رسمی تبدیل می شود.

معاون آموزشی نهضت سواد آموزی ادامه داد: تغییر ساختار سازمان نهضت سواد آموزی و کوچک سازی آن باید تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شود.