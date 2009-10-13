وضعیت آبهای زیرزمینی مشهد به مرحله ممنوعه رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پرورش ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اعلام بحران آبهای زیرزمینی دشت مشهد افزود: در حال حاضر وضعیت آبهای زیرزمینی دشت مشهد از مرحله بحرانی گذشته و به مرحله ممنوعه رسیده است که به نوعی می توان گفت برای افت آب مشهد هیچ کاری نمی توان کرد.

مدیر عامل سازمان آب و فاضلاب مشهد گفت: افت آب های زیرزمینی مشهد به میزان یک به دو است که علاوه بر بحرانی شدن وضعیت دشتهای مشهد باعث نشست زمین خواهد شد که پیامد آن به مراتب خطرناک خواهد بود و باعث ریزش ساختمانهای ساخته شده در این مناطق خواهد شد.

وی در خصوص آب رسانی به شهرستانهای طرقبه و شاندیز گفت: بر اساس اعتبارات دولتی هزینه ای در حدود 20 میلیارد تومان برای آب رسانی به این دو شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح برای آب رسانی به شهرستانهای طرقبه و شاندیز به ازای هر متر مربع آب بالغ بر 600 تومان هزینه آب رسانی خواهد بود که با تعرفه متری 30 تومان بهای آب در تامین اعتبارات دچار مشکل خواهیم شد.