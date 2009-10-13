بلوار استاندارد در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر گرگان، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان ظهر سه شنبه در حاشیه رونمایی تابلو این بلوار در گرگان افزود: این اقدام، حرکتی مثبت در جهت حساس تر کردن آحاد جامعه به مقوله استاندارد و تشویق آنان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات سازمان استاندارد به مصرف کننده و نیز تشویق آنان به رعایت استانداردها است.

منصور قلیچلی همچنین از افتتاح سامانه پیامک اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان در هفته استاندارد خبر داد.

وی اظهار داشت: این سامانه با امکان ارسال پیام به طور همزمان به چندین گیرنده و نیزدریافت پیام، جهت دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات مردمی در اجرای طرح هماهنگ استاندارد (طاها) پیش بینی و تدارک دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه دستگاههای اجرایی استان نیاز به استفاده از این سامانه و ارسال پیام در مناسبتهای مختلف را داشته باشند، این اداره کل با کمال میل آماده همکاری جهت استفاده عزیزان از این سامانه است.

دبیر شورای استاندارد استان همچنین افزود: امید است این اقدام، گام مثبتی در جهت ایجاد تعامل بهتر و احساس صمیمیت و همدلی بیشتر هم استانیهای عزیز با این اداره کل باشد.

سامانه پیامک استاندارد با شماره " 30001517 " آماده دریافت پیامهای مردمی در زمینه های مربوط است.