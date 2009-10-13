اختصاص 60 میلیارد ریال اعتبار به پروژه های عمرانی دانشگاه بیرجند

محمدرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهردر بیرجند، افزود: علاوه بر این دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی جاری مجوز یافته تا بر اساس اولویت بندی خود از اعتبارات استانی به پروژه های مورد نظر اعتبار اختصاص دهد.

وی از در دست احداث بودن 15 پروژه عمرانی در این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: برنامه این دانشگاه در سال تحصیلی جدید در بعد عمرانی نهایی شدن فضاهای آموزشی مورد نیاز دانشگاه می باشد که در این راستا فضایی تحت عنوان فضای آموزشی تحقیقاتی با دو هزار و 500 متر مساحت در دستور کار این دانشگاه در سال جاری قرار دارد.

میری خوابگاه دختران، فضای آموزشی تحقیقاتی دانشگاه، پروژه های محوطه سازی و راه اندازی پارک در فضای سوله های ورزشی را از پروژه های دارای اولویت امسال ذکر کرد.

وی پروژه های اجرایی دانشگاه بیرجند را از فعالترین طرح های عمرانی استان دانست و اظهار داشت: در این راستا این دانشگاه توانسته است طی چهار سال گذشته بالغ بر 17 پروژه عمرانی مهم را به بهره برداری برساند.

میری در ادامه به سفر سوم ریاست جمهور به خراسان چنوبی اشاره کرد و افزود: بالغ بر 16 برنامه برای درخواست در این سفر پیش بینی شده که مهمترین آنها شامل احداث خوابگاه برای متاهلین جهت ارتقاء دوره های دکتری، تجهیز و تکمیل طرح های عمرانی، تجهیز آزمایشگاه های دوره دکتری و تکمیل فضاهای فرهنگی نیمه کاره و در حال ساخت دانشگاه می باشد.

وی با اشاره به اینکه در سفرهای قبل هیئت دولت به این استان 50 هزار متر فضای عمرانی در دانشگاه بیرجند تصویب شده است، خاطر نشان کرد: این تعداد پروژه به نرخ امروز بالغ بر 300 میلیارد ریال هزینه دارد، که تاکنون 160 میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه هیچ طرحی از مصوبات سفرها در دانشگاه وجود ندارد که آغاز نشده باشد، تصریح کرد: صد درصد طرح های تصویب شده این دانشگاه عملیاتی شده اما نهایی نشده است.

میری در پایان سوله ورزشی، کلاس ها، انبار، استخر سرپوشیده، دانشکده مهندسی، خوابگاه گلستان، وضوخانه و فاز یک خانه فرهنگ را از جمله پروژه های در دست اجرا در این دانشگاه ذکر کرد و یادآور شد: ارتقای کیفی رشته ها و افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی نیز از برنامه های مد نظر این دانشگاه است.