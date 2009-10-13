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۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۱

سروری خبر داد:

تعویق قرائت گزارش کمیته ویژه به دلیل بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها

تعویق قرائت گزارش کمیته ویژه به دلیل بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها

رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری مسایل بازداشت شدگان اخیر گفت: گزارش کمیته ویژه تقریبا آماده قرائت است، اما ارایه آن به صحن مجلس به بعد از بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها موکول شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پرویز سروری نماینده تهران در پاسخ به سئوالی در مورد زمان ارایه گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری مسایل بازداشت شدگان اخیر گفت: به دلیل این که تمرکز مجلس بر روی بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بود و ما احساس کردیم که لایحه و یا گزارش تحت تاثیر یکدیگر قرار می‌گیرد، تصمیم گرفتیم به صورت جدی‌تری گفت‌وگوها و مذاکرات را دنبال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در دیدار و گفتگو با کمیته سه نفره قوه قضاییه نیز اقدامات دو طرف منعکس شد ، بنا شد که از مستندات آنها در گزارش استفاده کنیم و در جهت قوت گزارش حرکت نماییم.

نماینده تهران در پایان با اشاره به این که کار اولیه گزارش به پایان رسیده است، تاکید کرد: این گزارش تقریبا آماده قرائت است . 
 

کد مطلب 964128

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