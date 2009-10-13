به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پرویز سروری نماینده تهران در پاسخ به سئوالی در مورد زمان ارایه گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری مسایل بازداشت شدگان اخیر گفت: به دلیل این که تمرکز مجلس بر روی بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بود و ما احساس کردیم که لایحه و یا گزارش تحت تاثیر یکدیگر قرار می‌گیرد، تصمیم گرفتیم به صورت جدی‌تری گفت‌وگوها و مذاکرات را دنبال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در دیدار و گفتگو با کمیته سه نفره قوه قضاییه نیز اقدامات دو طرف منعکس شد ، بنا شد که از مستندات آنها در گزارش استفاده کنیم و در جهت قوت گزارش حرکت نماییم.

نماینده تهران در پایان با اشاره به این که کار اولیه گزارش به پایان رسیده است، تاکید کرد: این گزارش تقریبا آماده قرائت است .



