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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

لاریجانی در گفتگو با مهر:

دانشگاه محل کُشتی گرفتن برهانها شود/ با دانشجوی معترض به من برخوردنشود

دانشگاه محل کُشتی گرفتن برهانها شود/ با دانشجوی معترض به من برخوردنشود

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی با بیان اینکه دانشگاه باید محیط کشتی گرفتن برهان‌ها باشد گفت: اطلاعی از برخورد انضباطی با دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف ندارم و معتقدم اگر دانشجویی نظری را اعلام کند اصلا جای نگرانی وجود ندارد.

دکتر محمد جواد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان در خصوص احضار دانشجویان متخلف این دانشگاه به کمیته انضباطی در جریان نشست وی با دانشجویان در این دانشگاه گفت: اطلاعی از برخورد انضباطی با این دانشجویان ندارم و امیدوارم هرگز چنین اتفاقی نیافتاده باشد.

وی با اشاره به اینکه این دانشجویان مثل بچه های خود او هستند، گفت: دانشجویان برخورد خوب و مودبانه ای داشتند و جلسه وسیع و طولانی بود و اگر دانشجویی نظری را اعلام کند اصلا نگرانی ندارد.

لاریجانی تاکید کرد: از اینکه دانشجو بلند شود و صحبت کند من تقدیر می کنم و دانشگاه باید محیط کشتی گرفتن برهانها باشد.

وی ادامه داد: قرار نیست هرچه قدر صدایمان را کلفت تر کنیم حرفمان ثابت شود. باید آرام تر و محکمتر و مستدل تر صحبت کنیم.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی کشور با اشاره به اینکه در دولت نهم سه طرح بزرگ ملی در دست اقدام بود، گفت: طرح رصدخانه ملی در کشور به مراحل عملیاتی رسیده است و طرح شتابگر ملی و طرح ملی ابررایانه نیز در مراحل آغاز است.

کد مطلب 964129

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