جشنهای مردمی کانونهای مساجد خراسان رضوی در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه جشن های مردمی دهه کرامت در جمع مدیران و مسئولین خواهر کانونهای مساجد گفت: جشنهای دهه کرامت سبب معنویت بخشیدن جامعه از نفوذ بیگانه می شود و به همین دلیل احیای معنویت در شرایط امروزضروری است.

وی جشنهای رضوی را بهانه ای برای شناساندن سیره رضوی دانست و تصریح کرد: وظیفه همه ما بهره گیری از فضای شاد و با نشاط ایام میلاد امام هشتم (ع) در جهت تبیین سیره رضوی است.

دبیر جشنواره امام رضا(ع) افزود: دهه کرامت در واقع فرصت و بهانه ای برای آگاهی بخشیدن به جامعه در جهت تقویت دانایی، رشد و تعمیق بخشیدن به معنویت است.

وی میزان ارزش هرکس را به دانایی افراد منوط دانست و خاطر نشان کرد: ملاک های نامناسب ارزش و سنجش انسان ها در جوامع غیر اسلامی سبب سقوط و انحطاط آنان می شود.

جعفری با اشاره به مکتب اهل بیت (س) و امام جعفر صادق (ع)گفت: در شرع مقدس ما ملاک هر انسانی دانش، بینش، بصیرت و تقوا است.

وی در خصوص استقرار فرهنگ اسلامی پس از انقلاب در کشور گفت: آگاهی، بصیرت، دانایی، توانمندی و خود باوری امروز کشور ناشی از نگاه مکتب امام جعفر صادق(ع) نسبت به انسان فرهیخته است.

وی افزود: حفظ هویت ملی، ایرانی و اسلامی ما در گرو ترویج فرهنگ رضوی و بهرگیری از کلام آنان در جهت اعتماد به نفس و خود باوری است.

جعفری دلیل پیشرفت کشور را به قله تکامل، کشف استعداد های جوانان در حوزه های مختلف دانست و تصریح کرد: دانایی و توانایی بهترین ابزار های موفقیت است که این دو جز با تعمیق بخشیدن به فرهنگ آل محمد (ص) تحقق نمی یابد.

وی افزود: تلاش در جهت گسترش فرهنگ رضوی در همه زمان ها و در طول سال بر عهده همگان است.

رئیس انجمن مفاخر خراسان رضوی گفت: شناساندن و شناسایی سیره رضوی کمترین حقی است که ائمه اطهار (س) بر گردن ما دارند و نباید نشر معارف رضوی منحصر به دهه کرامت باشد.

کارگروه های دهه کرامت کانون های مساجد با عنوان وعظ و خطابه، احادیث و روایات، مسابقات و تشرف به حرم مطهر رضوی نیز در این گردهمایی به ارایه گزارش پرداختند.