اجرای کامل تعهدات سال جاری شرکت گاز خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در توضیح این مطلب، گفت: بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت و موافقت نامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در سال جاری برای نصب تعداد هشت هزار و 200 انشعاب در استان اعتبار تصویب شده، که از ابتدای سال جاری تاکنون 10 هزار انشعاب با علمک گاز نصب شده است.

وی اضافه کرد: با این احتساب تمامی تعهدات مربوطه به اتمام رسیده و حتی 70 درصد از برنامه سال نیز بیشتر کار شده است.

افتخاری ادامه داد: همچنین کل برنامه مصوب این شرکت در بخش پذیرش اشتراک گاز، واگذاری تعداد 10 هزار اشتراک بوده که با توجه به تعداد قابل توجه علمک های نصب شده و استقبال مردم، از ابتدای سال جاری تاکنون 18 هزار مشترک جدیدی پذیرش شده، که عملکرد این شرکت در این بخش نیز 80 درصد از کل برنامه سالیانه فراتر می باشد.

وی عنوان کرد: با توجه به فصل مناسب کاری پروژه ها در شش ماهه نخست سال و نیز لزوم پرداختن به نگهداشت تاسیسات در نیمه دوم سال و آمادگی های زمستانی، تلاش شده تا عملیات اجرایی پروژه ها در نیمه اول سال به اتمام برسد که این امر محقق شده است.

به گفته وی علاوه بر عملکرد فوق و با توجه به تعداد علمک های نصب شده در حال حاضر امکان برخورداری حدود 10 هزار واحد مسکونی دیگر در شهرهای استان از نعمت گاز طبیعی نیز فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: مکاتبات و پیگیری های لازم به منظور تصویب متمم اعتبار و بودجه در حال انجام است تا در صورت تصویب مراجع ذیربط و موافقت با افزایش بودجه و برنامه مصوب نسبت به افزایش تعداد علمک ها و پذیرش اشتراک اقدام شود.