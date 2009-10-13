شیرازی بودن حافظ از خورشید روشن تر است/ سیر نزولی کتابهای حافظ

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این حافظ شناس که خود اصفهانی است در نشستهای تخصصی و علمی یاد روز حافظ که در کتابخانه ملی شعبه فارس برگزار شد، افزود: اخیرا مطالبی در خصوص اصفهانی بودن حافظ مطرح شده اما باید گفت که این بدآموزی ها تاثیر خوبی در ذهن بیدار جامعه باقی نمی گذارد.

وی خاطرنشان کرد: حافظ به حتم اهل شیراز بوده و مصداق آن نیز از آفتاب روشن تر است.

سخنرانی اسماعیل آذر به "حافظ در غرب و پیوند آن با هویت ملی" اختصاص داشت.

وی با اشاره به ارتباط و نقطه وصل حافظ و گوته بیان کرد: تنها موضوعی که گوته را با حافظ پیوند زده عشق بوده و آن هم نه عشق غربی بلکه عشق شرقی و آنچه حافظ را به غرب برد شستن ومحدودیتها و وصل کردن انسان به نامحدود است.

وی تصریح کرد: گوته پس از اینکه حافظ را شناخت و او را یاد گرفت مبادرت به ترجمه شعر او کرد، "ویکتور هوگو" نیز در پی دیوان شرق و غرب آلمانیها دیوان شرقیات خود را ایجاد کرد و با آشنایی که با ایران زمین و حافظ داشت حتی آرزو می کرد که در این کشور به دنیا آمده بود.

این حافظ شناس و پژوهشگر ادبی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: حافظ فرهنگ 800 ساله ایران است و یک هزار بیتی که سروده وی است مجموعه هویت ایرانی را می سازد.

164 عنوان نشر در پیوند با حافظ شیرازی/ سیر نزولی کتابهای حافظ در هفت سال گذشته

در ادامه نشستهای تخصصی یاد روز حافظ کاووس حسنلی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت نشر در سال 87 پرداخت و گفت: در سال 87 حدود 55 هزار عنوان کتاب در ایران منتشر شده که از این تعداد 10 هزار و 405 عنوان مربوط به ادبیات است.

وی با اعلام اینکه از این 10 هزار و 405 عنوان نیز 164 عنوان در پیوند با حافظ شیرازی منتشر شده، افزود: در سال 87 نیز مانند سالهای گذشته بیشترین کتابهای منتشر شده هم از نظر عنوان و هم از نظر شمارگان به فالنامه ها مربوط می شود.

وی این تعداد را شامل 54 عنوان کتاب با شمارگان 284 هزار و 300 نسخه دانست و ادامه داد: برخی از فالنامه ها در یکسال پنح بار تجدید چاپ شدند و هر بار در شمارگانی بین پنج تا هشت هزار نسخه به چاپ رسیده اند.

مدیر علمی مرکز حافظ شناسی با بیان اینکه کتابهای منتشر شده در پیوند با حافظ از هفت سال گذشته سیر نزولی داشته است، خاطرنشان کرد: در سال 80 شمارگان کتابهای منتشر شده یک میلیون و 682 هزار و 500نسخه بوده اما در سال 87 به 655 هزار و 200 نسخه کاهش یافته است.

حسنلی یادآور شد: در سال 87 در کنار کتابهای دیگر چند کتاب منتشر شد که شایسته توجه بوده که شامل انتشار دیوان حافظ به خط وصال شیرازی بوده که از سوی فرهنگستان هنر برای نخستین بار منتشر شد و نسخه خطی این اثر در دانشگاه فردوسی مشهد بود که به مناسبت گردهمایی مکتب شیراز با همکاری مدیران فرهنگستان هنر از این نسخه عکسبرداری شد و به چاپ رسید.

وی خاطرنشان کرد: در همین برنامه های مکتب شیراز نسخه دیگری از غزلیات حافظ که تاریخ 805 دارد و در کتابخانه آکادمی علوم تاجیکستان نگهداری می شود بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر شد این نسخه نیز برای همایش مکتب شیراز آماده شود و این کار نیز انجام شد.

وی اضافه کرد: نسخه دیگری که در سال گذشته منتشر شد مربوط به نسخه پر سر و صدای علامرندی بود که به کوشش دکتر علی فرودسی با عنوان قدیمی ترین نسخه معرفی شد و به چاپ رسید.