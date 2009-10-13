پیروزی ایران برابر بحرین و صعود به مرحله نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پنجم و پایانی رقابت در گروه B مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال (نوجوانان) آسیا، امروز (سه شنبه) تیم فوتبال ایران موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد بحرین عبور کرده و جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را کسب کند.

در این دیدار که در ورزشگاه داشارت شهر کاتماندو نپال برگزار شد، علی فتحیان (40 - پنالتی) و امیرعباس آئینه‌چی (65) برای تیم ایران گلزنی کردند.

شاگردان اکبر محمدی با کسب 3 امتیاز این مسابقه، 10 امتیازی شدند و به همراه تیم تاجیکستان به مرحله نهایی این مسابقات صعود کردند. البته پس از پایان دیدار تاجیکستان و نپال که تا ساعتی دیگر به اتمام می رسد، تکلیف تیم صدرنشین صعود کننده از این گروه مشخص خواهد شد.

مرحله نهایی رقابتهای فوتبال زیر 16 سال قهرمانی آسیا که قرار است با حضور تیم های برتر گروههای مختلف برگزار شود، در سه ماه آینده قرعه کشی خواهد شد. دوره قبلی این مرحله با حضور 16 تیم برگزار شده بود. محل برگزاری این مسابقات هنوز از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص نشده است.

جدول رده‌بندی گروه B:

1- ایران 10 امتیاز

2- تاجیکستان 7 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- بحرین 6 امتیاز

4- لبنان 3 امتیاز

5- نپال بدون امتیاز(یک بازی کمتر)