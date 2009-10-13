یک پنجم اراضی کشاورزی گلستان شیبدار است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری ظهر سه شنبه در همایش کاهش اثراث خشکسالی در بخش کشاورزی در بندرترکمن افزود: دولت در چند سال اخیر اعتبارات خوبی برای تبدیل اراضی شیبدار صرف کرده است و برای احیای این اراضی اقدام کرده است.

وی اظهار داشت: اکنون میزان درآمد در اراضی شیبدار حدود یک میلیون ریال در هر هکتار بوده که با کشت اقلامی مانند زیتون، میزان درآمد در این اراضی افزایش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز خشکسالی افزایش جنگل و سطح سبز بوده که در این بخش نیز تلاشهای خوبی در استان شده است.

به گفته جعفری، از بین رفتن جنگل، استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی و مسائل جوی از جمله مسائلی که در بروز خشکسالی دخیل هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: در سالهای اخیر حوادث طبیعی مانند سیل، خشکسالی، سرمازدگی به بخشهای مخلف کشاورزی استان خسارت زد و موجب شد در سال 86 بخشی از محصولات مانند، کلزا و مرکبات استان دچار خسارت شود.

وی عنوان کرد: در سال 87 بخش زیادی از گندم و جو استان از بین رفت و کشاورزان متحمل خسارت فراوان شدند و دولت برای حمایت تسهیلاتی را کشاورزان دریافت کرده بودند، تمدید کرد.

وی افزود: در سال گذشته بر اثر خشکسالی حدود 70 میلیارد ریال خسارت خشکسالی به کشاورزان پرداخت شد.

به گفته جعفری با توجه به محدودیت منابع آبی استان، درصددیم تا با کاهش کشت محصولات پرآب طلب مانند برنج بخشی از مشکلات رفع شود.

در این همایش از 10 مقاله ارائه شده، سه مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شدند.