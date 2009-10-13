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۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

علی خیرالدین:

70 درصد دانشجویان دانشگاه های سمنان غیربومی هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه سمنان گفت: 70 درصد ظرفیت دانشگاه های استان سمنان را دانشجویان غیربومی تشکیل داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی خیرالدین پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اولین همایش حکمت استان سمنان گفت: استان سمنان در سرانه دانشجو به جمعیت رتبه اول کشور است و این نسبت سه برابر متوسط کشوری است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 12.5 درصد جمعیت استان و بیش از 34 درصد جمعیت فعال بین 15 تا 30 سال استان را دانشجویان تشکیل می دهند.

خیرالدین افزود: بالاترین رقم سرانه دانشجویی در کشور به سمنان تعلق دارد و به طور متوسط به ازای هر 30 نفر یک دانشجو در کشور وجود دارد که این در حالی است که نرخ در استان به ازای هر 9 نفر یک دانشجو است.

به گفته وی، رشد مراکز علمی و پژوهشی در استان سمنان بسیار چشمگیر بوده است و سه دانشگاه بزرگ دولتی در سمنان، شاهرود و دامغان، هشت دانشگاه پیام نور، پنج دانشگاه آزاد اسلامی و 9 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه های جامع علمی کاربردی در استان ایجاد شده است.

خیرالدین تصریح کرد: وجود مراکز پژوهشی نمک، رشد بلور، آی تی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، توسعه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان سمنان و بیش از 400 رشته تحصیلی فعالیت دارد که از این تعداد بیش از 40 رشته آن در دوره دکتری است.

رئیس دانشگاه سمنان یادآور شد: توسعه مراکز آموش عالی در استان سمنان و تبدیل شدن به قطب بزرگ دانشگاهی در کشور از موارد سند توسعه استان سمنان است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه سمنان با 35 سال سابقه دارای 10 هزار دانشجو است، گفت: 200 هیئت علمی، 12 دانشکده، 130 رشته که 20 رشته دکتری است و 55 رشته کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر است و دارای پارک علم و فن آوری، مرکز رشد، پژوهشکده مواد پیشرفته و پنج گروه پژوهشی است.

به گفته وی، دانشگاه سمنان دانشگاه مادر و منتخب در استان سمنان و دانشگاه مرکز استان است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون موارد خاص استان و هیئت نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان در این دانشگاه است، گفت: 35 پروژه با 75 هزار متر ساخت و ساز در این دانشگاه در حال اجراست.

کد مطلب 964184

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