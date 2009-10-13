70 درصد دانشجویان دانشگاه های سمنان غیربومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی خیرالدین پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اولین همایش حکمت استان سمنان گفت: استان سمنان در سرانه دانشجو به جمعیت رتبه اول کشور است و این نسبت سه برابر متوسط کشوری است .

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 12.5 درصد جمعیت استان و بیش از 34 درصد جمعیت فعال بین 15 تا 30 سال استان را دانشجویان تشکیل می دهند .

خیرالدین افزود: بالاترین رقم سرانه دانشجویی در کشور به سمنان تعلق دارد و به طور متوسط به ازای هر 30 نفر یک دانشجو در کشور وجود دارد که این در حالی است که نرخ در استان به ازای هر 9 نفر یک دانشجو است .

به گفته وی، رشد مراکز علمی و پژوهشی در استان سمنان بسیار چشمگیر بوده است و سه دانشگاه بزرگ دولتی در سمنان، شاهرود و دامغان، هشت دانشگاه پیام نور، پنج دانشگاه آزاد اسلامی و 9 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه های جامع علمی کاربردی در استان ایجاد شده است .

خیرالدین تصریح کرد: وجود مراکز پژوهشی نمک، رشد بلور، آی تی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، توسعه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان سمنان و بیش از 400 رشته تحصیلی فعالیت دارد که از این تعداد بیش از 40 رشته آن در دوره دکتری است .

رئیس دانشگاه سمنان یادآور شد: توسعه مراکز آموش عالی در استان سمنان و تبدیل شدن به قطب بزرگ دانشگاهی در کشور از موارد سند توسعه استان سمنان است .

وی با اشاره به اینکه دانشگاه سمنان با 35 سال سابقه دارای 10 هزار دانشجو است، گفت: 200 هیئت علمی، 12 دانشکده، 130 رشته که 20 رشته دکتری است و 55 رشته کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر است و دارای پارک علم و فن آوری، مرکز رشد، پژوهشکده مواد پیشرفته و پنج گروه پژوهشی است .

به گفته وی، دانشگاه سمنان دانشگاه مادر و منتخب در استان سمنان و دانشگاه مرکز استان است .