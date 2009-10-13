تقویت هویت ملی از راهکار های ارتقای فرهنگ عمومی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید رضا تقوی روز سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گیلان، مهندسی رفتارها، ایجاد نشاط در جامعه، احترام به قانون و انضباط اجتماعی را از جمله برنامه های این شورا دانست.

وی شورای فرهنگ عمومی را کلاسی برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه عنوان کرد و اظهارداشت: مبلغان عرصه فرهنگ در این شورا می کوشند رفتارهای نادرست در جامعه را تغییر دهند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور همچنین با اشاره به خطر نفوذ فرهنگ غربی در جامعه افزود: اگر ارزشهای اسلامی در جامعه کم رنگ شود، دشمنان می توانند در جامعه نفوذ کرده و فرهنگ خود را القا کنند.

تقوی فرهنگ اسلامی ایران را فرهنگی مقتدر و کارآمد عنوان و ادامه داد: استعمارگران از اندیشه انقلابی و مقتدر ما می ترسند و با آن مقابله می کنند چرا که فرهنگ مقتدر، ضمن اینکه از فرهنگ دیگران بهره می گیرد در مقابل تهاجمات می ایستد.

نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت نیز در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بر لزوم تدوین برنامه های منسجم برای مقابله با تهاجم فرهنگ عمومی تاکید کرد.

آیت الله زین العابدین قربانی با اشاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان برای به انحراف کشیدن فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: تدوین طرحی جامع برای تبلیغ فرهنگ غنی اسلام ضروری است و باید به آن توجه جدی شود.

استاندار گیلان نیز در این نشست از تاسیس شورای بازنگری و تدوین راهبرد های فرهنگی استان خبر داد و گفت: سند راهبردی توسعه فرهنگی گیلان تهیه شده و به زودی به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ می شود.

روح الله قهرمانی چابک آموزش و گسترش ارزشهای دینی ایرانی و بومی، استقرار نظام ارزیابی دستگاههای فرهنگی و حمایت از آثار تولید کنندگان فرهنگی استان را از مهمترین محورهای اصلی این سند عنوان کرد.

در پایان این نشست ائمه جمعه شهرستانها نیز به ارائه گزارشی از فعالیتهای شورای فرهنگی شهرستان خود پرداختند.