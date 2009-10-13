تجویز آنتی بیوتیک در نسخ دارویی پزشکان بالاتر از نرم کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا آهنی پیش از ظهر سه شنبه در سمینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها در بیرجند، گفت: 70 نفر از پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان استان در این سمینار با روش های منطقی تجویز آنتی بیوتیک ها آشنا شدند.

وی هدف از برگزاری این سمینار را شناخت آنتی بیوتیک های جدید، امتیاز بازآموزی براای پزشکان و شناخت تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها عنوان کرد.

آهنی با اشاره به اینکه سمینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شده است، اظهار داشت: برگزاری این سمینار تا پایان سال ادامه داشته به طوریکه در هر ماه یک تا دو سمینار در این زمینه برگزار خواهد شد.

وی بر اهمیت تجویز منطقی آنتی بیوتیکها از سوی پزشکان تاکید کرد و بیان داشت: در صورتی که چنانچه آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک و یا بیش از مقدار تجویز شده مصرف شود، می تواند منجر به بروز عوارضی از جمله ایجاد دانه های قرمز پوستی و بیش فعالی شده و در ضمن باکتریها نیز پس از مدتی نسبت به آن مقاوم شده و دیگر در موارد لزوم نیز تاثیر لازم را بر بدن نخواهد داشت.

آهنی ادامه داد: اما محققان هشدار می دهند چنانچه پزشکان متخصص برای بیماران آنتی بیوتیک تجویز کنند باید بیمار به طور دقیق در زمانهای مشخص آن را مصرف کند و دوره درمان را که عموما بین یک تا دو هفته است، رعایت کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در پایان میزان تجویز آنتی بیوتیک در این استان را بیش از میانگین کشوری دانست و یادآور شد: این سمینار در راستای آشنایی و شناخت بیشتر پزشکان با این مسئه برگزار شده و امیدواریم با برگزاری اینگونه جلسات میزان تجویز آن به نرم کشوری نزدیک شود.