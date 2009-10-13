ایرانجوان بوشهر 300 میلیون ریال کمک بلاعوض دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، بعد از ظهر سه شنبه حسین وردیانی در نشست اعضای هیئت مدیره تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر با استاندار بوشهر افزود: این مبلغ از بر اساس قول کمک 80 میلیون تومانی این سازمان بعد از خرید سهام تیم مرصاد شیراز است.

وی با بیان اینکه هفته گذشته نیز 20 میلیون تومان از این مبلغ پرداخت شد، اظهار داشت: با پیگیریهای نماینده مردم بوشهر در مجلس به دنبال حمایت مالی این باشگاه از سوی نیروگاه اتمی بوشهر هستیم.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر یادآور شد: همچنین تا قبل از جابجایی پروانه باشگاه ایرانجوان، 74 میلیون تومان به این تیم کمک شده بود.

عضو هیئت مدیره ایرانجوان بوشهر نیز گفت: در حالی که ایرانجوان فقط سه هفته تمرین کرده اما در نخستین بازی خود در لیگ دسته اول حریف خود را شکست داده است.

جعفر پورکبگانی افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل تیم، کمبود منابع مالی است و نیازمند حمایت مسئولان ارشد استان هستیم.

وی خواستار عادلانه تقسیم شدن اعتبارات اختصاص یافته به توسعه ورزش استان شد.

استاندار بوشهر نیز خواستار تشکیل اتحادیه باشگاه داران فوتبال بوشهر شد، گفت: در اتحادیه فوتبال به گونه ‌ای برنامه‌ ریزی شود تا تیم‌ های رده پایین از نظر بازیکن‌ سازی فعال شده و تیم ‌های رده بالا را تقویت کنند.

ابوطالب شفقت با بیان اینکه حاشیه‌ سازی از تیم‌ های حاضر و در رقابت ‌های کشوری دور شود، افزود: برای موفقیت بیشتر تیم ‌های حاضر در لیگ برتر و آزادگان علاوه بر تشکیل اتحادیه فوتبال، فضای سیاسی را نیز از کار خود باید دور کنیم.

وی اظهار داشت: محورهای فرهنگی و اجتماعی در ورزش مهم است و باتوجه به این موضوع حمایت‌های خود را از تیم‌های فوتبال استان در رقابت‌های کشوری انجام می ‌دهیم.

تیم فوتیال ایرانجوان بوشهر دیگر تیم پرطرفدار بوشهری در گروه ب لیگ یک آزادگان حضور دارد.