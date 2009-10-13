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۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

امروز انجام شد ؛

فراخوان کاردار آلمان به وزارت امور خارجه

فراخوان کاردار آلمان به وزارت امور خارجه

در پی اظهارات مداخله جویانه معاون وزیر امور خارجه آلمان در خصوص انتخابات ریاست جمهوری کشورمان کاردار آلمان در تهران امروز به وزارت امورخارجه فراخوانده و نسبت به اظهارات غیر متعارف و غیر دیپلماتیک معاون وزیر امورخارجه این کشور شدیدا اعتراض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار معاون اداره اول غرب اروپای وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به رشد روندهای ضد دموکراتیک در جمهوری فدرال آلمان از جمله ممنوع کردن شرکت تعدادی از احزاب آلمانی در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور ، نسبت به این موضوع ابراز تاسف کرد.

در این ملاقات همچنین از تقویت جریانات اسلام هراس در آلمان و نیز تضییقات ایجاد شده علیه جامعه مسلمان ساکن در آلمان ابراز نگرانی شده و تاکید گردید که دولت آلمان نباید زمینه تقویت این قبیل تفکرات افراطی را فراهم آورد.

کاردار آلمان در این دیدار تاکید نمود که مراتب مطرح شده در این ملاقات را در اسرع وقت به مقامات ذیربط کشور متبوعش منتقل خواهد کرد.

کد مطلب 964249

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