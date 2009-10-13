فراخوان کاردار آلمان به وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار معاون اداره اول غرب اروپای وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به رشد روندهای ضد دموکراتیک در جمهوری فدرال آلمان از جمله ممنوع کردن شرکت تعدادی از احزاب آلمانی در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور ، نسبت به این موضوع ابراز تاسف کرد.

در این ملاقات همچنین از تقویت جریانات اسلام هراس در آلمان و نیز تضییقات ایجاد شده علیه جامعه مسلمان ساکن در آلمان ابراز نگرانی شده و تاکید گردید که دولت آلمان نباید زمینه تقویت این قبیل تفکرات افراطی را فراهم آورد.

کاردار آلمان در این دیدار تاکید نمود که مراتب مطرح شده در این ملاقات را در اسرع وقت به مقامات ذیربط کشور متبوعش منتقل خواهد کرد.