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۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

نجم الدین :

تولید سمند در بلاروس متوقف نمی شود

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تولید سمند در بلاروس، نه تنها متوقف نمی شود بلکه با اجرای فاز دوم پروژه افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در دیدار با وزیر صنایع بلاروس در خصوص افزایش همکاریهای خودروسازی میان دو کشور، اظهار امیدواری کرد با افزایش تولید و تنوع محصول در سایت بلاروس، عرضه سند در بازار این کشور و اروپا افزایش می یابد.

وی که از سایت تولید سمند در بلاروس دیدار کرد، با تکذیب اخبار منتشره در برخی خبرها درباره توقف تولید سمند در بلاروس، گفت: با اجرای فاز دوم این پروژه برای توسعه سایت، تولید سمند افزایش می یابد.

نجم الدین با اشاره به اینکه سایت تولید سمند در بلاروس در حال حاضر فعالیت دارد، هدف از سفر به بلاروس و دیدار با وزیر صنایع این کشور را دستیابی به راهکارهای افزایش تولید و رفع موانع برای اجرای فاز دوم سمند بلاروس عنوان کرد و ضمن مثبت خواندن مذاکرات انجام شده، گفت: وزیر صنایع بلاروس، در مورد رفع موانع قولهای لازم را داده و تلاش ما بر این است تا هر چه زودتر فاز دوم را به منظور افزایش و تنوع و دست یابی به بازارهای منطقه به اجرا درآوریم.

سایت تولید سمند در بلاروس سالانه بیش از پنج هزار دستگاه سمند تولید و وارد بازار اروپایی می کند.

 

کد مطلب 964269

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