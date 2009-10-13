تفاهمنامه همکاری علمی بین بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی کرمان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمود منصوری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تفاهمنامه به منظور برقراری همکاریهای علمی، پژوهشی، تبادل اطلاعات و اشتراک امکاناتی بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان و سازمان بهزیستی منعقد شده است.

منصوری بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توان فکری، تجربی، آموزشی و پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه ای را از جمله اهداف برقراری این تفاهمنامه برشمرد.

وی افزود: شناخت نیازهای کشوری و منطقه ای در زمینه های توانبخشی و برنامه ریزی مشترک، شناخت امکانات تحت اختیار یکدیگر بطور جزیی و کلی، تدوین طرحهای مجزا یا مشترک تحقیقاتی و ارائه آن به مدیریت های طرفین جهت تأمین اعتبارمالی و امکاناتی مورد نیاز و فراهم کردن شرایط حضور دانشجویان و کارکنان طرفین در فضاهای آموزشی، توانبخشی و گروه های آموزشی مرتبط از دیگر اهداف همکاری این دو سازمان است.

وی اضافه کرد: این تفاهمنامه توسط بالاترین مرجع قانونی طرفین به امضا رسیده و به مدت دو سال اعتبار دارد.