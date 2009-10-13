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۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

با حضور سعیدلو؛

40 پروژه عمرانی و ورزشی در استان هرمزگان به بهره برداری رسید

40 پروژه عمرانی و ورزشی در استان هرمزگان به بهره برداری رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور 40 پروژه عمرانی و ورزشی با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال در استان هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی سعیدلو در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های ورزشی و عمرانی جزیره هرمز در جمع خبرنگاران گفت: با حمایت ویژه دولت نهم در رشد و توسعه مناطق محروم و محرومیت زدایی از این مناطق، جزیره هرمز با افتتاح طرحهای عمرانی و زیربنایی متحول و احیا شد.

وی خاطرنشان کرد: چندین طرح عمرانی و ورزشی با اعتبار 46 میلیارد ریال در این جزیره افتتاح شده و در اختیار اقشار محروم این جزیره قرار گرفته است.

سعیدلو افزود: 6 پروژه ورزشی از جمله بزرگترین و زیباترین مجموعه ورزشهای ساحلی با اعتباری بالغ بر 4 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی با دو زمین فوتبال محله ای با اعتباری بالغ بر هزار و 500 میلیون ریال، چمن مصنوعی زمین فوتبال جزیره هرمز با اعتباری بالغ بر 4 هزار میلیون ریال و دو باب سالن ورزشی چند منظوره سقف بلند بانوان و سقف کوتاه با اعتباری بالغ بر 8 هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و سایر منابع به بهره برداری رسید.

در این بازدید علی سعیدلو به نمایندگی از رئیس جمهور گزارشی کامل از رفع محرومیت و نیازها و مشکلات جزیره هرمز را به هیئت دولت ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 964280

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