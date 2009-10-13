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۲۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

درخواست کلینتون برای همکاری نزدیک روسیه و آمریکا درباره سپر موشکی

درخواست کلینتون برای همکاری نزدیک روسیه و آمریکا درباره سپر موشکی

وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد مسکو و واشنگتن باید همکاریهای نزدیکتری را در زمینه برنامه سپر دفاع موشکی با یکدیگر داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" امروز سه شنبه پس از گفتگو با "سرگئی لاوروف" همتای روسی خود گفت : ما خواهان مشاهده همکاریهای نزدیک مسکو و واشنگتن در زمینه برنامه سپر دفاع موشکی هستیم.

"جف مورل" سخنگوی پنتاگون اخیرا اطلاع داده است که آمریکا قصد دارد به جای استقرار تجهیزات سپر ضد موشکی در اروپا بر ایجاد "سیستم دفاعی" متمرکز شود.

در همین حال "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا بر این موضوع پافشاری کرد: تغییر این تصمیم انعطاف پذیری بیشتری را برای پذیرش راهکارهای جدید و همزمان با افزایش تهدیدها و کاهش تهدیدهای قبلی فراهم می کند.

کد مطلب 964282

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