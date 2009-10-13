ایجاد پنجره واحد در کسب و کار برای حمایت از کارآفرینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا سپهری ظهر سه شنبه در جشنواره مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد، گفت: کارآفرینی خواستن، توانستن و دانستن است و با آموزش کلاسیک در چند سال اخیر توانسته ایم دانش را در این بخش تقویت کنیم.

وی افزود: برای ورود در عرصه کارآفرینی داشتن انگیزه، استفاده از فرصتها، ریسک پذیری و نوآوری و خلاقیت نقش اساسی دارد و در عرصه کسب و کار و کارآفرینی عصر حاضر کسانی موفق می شوند که نوآوری و ابتکار را سرلوحه خود قرار دهند.

رئیس موسسه کارآفرینی و تامین اجتماعی کشور اظهار داشت: کشورهای پیشرفته با ایجاد پنجره واحد در کسب و کار، سرمایه گذاری مدون و تعریف شده ای را مشخص کرده اند و از راهی اصولی و واحد به تولید مورد نظر رسیده اند.

سپهری تصریح کرد: با ایجاد این پنجره در استانهای کشور می توانیم از بورکراسی کم کرده و ضمن کاهش زمان سرمایه گذاری واحدها با حذف مراحل زائد و دست و پاگیر به راحتی اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را در اختیار آنان قرار داده و آنها را در ایجاد اشتغال و کارآفرینی یاری کنیم.

وی برگزاری دوره های آموزشی برای جوانان جویای کار و نیز کارآفرینان را در ارتقا فناوری و مهارتها موثر دانست و اضافه کرد: نیروی کار سرمایه اجتماعی و اقتصادی هر کشور است و ما نیز با آموزش این سرمایه های ارزشمند تلاش می کنیم به افزایش مشارکت و موفقیت این گروه در کارآفرینی کمک کنیم.

استاندار قزوین هم از توجه دولت به آموزش نیروی کار خبر داد و گفت: در برنامه پنجم توسعه، مهارت محوری در راس فعالیتهای آموزشی قرار دارد و در همین راستا تاکنون چهار هزار نفر از کارگران ساختمانی در استان با مهارتهای فنی و آموزشی آشنا شده اند.

سیدعلی اکبر طاهایی تاکید کرد: آموزش کسب و کار و کارآفرینی ایده ای بود که در دولت نهم شکل گرفت و این حرکت امسال نیز با قوت و شدت لازم پیگیری خواهد شد.

وی برای راه اندازی دانشکده کارآفرینی در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین اعلام آمادگی کرد و گفت: با مساعدت دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) زمینه تاسیس دانشکده کارآفرینی در قزوین فراهم شده است که امیدواریم با حمایت جدی و پیگیری امور در آینده نزدیک شاهد راه اندازی این واحد در استان باشیم.

در ادامه این جشنواره علی ایمانی رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان قزوین ازفعالیتهای آموزشی سازمان در سال گذشته گزارشی ارائه کرد و اظهار داشت: با اولویت قرار گرفتن آموزش در بنگاه های زودبازده در سال گذشته سه هزار و 100 نفر در کلاسهای آموزشی شرکت کردند و امسال نیز برای آموزش هزار و 400 نفر برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی توسعه بنگاه های زودبازده در استان را موجب ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: با ارائه تسهیلات بنگاه های زودبازده در سه سال گذشته زمینه تثبیت و ایجاد 36 هزار شغل جدید در استان قزوین فراهم شد.

مظفری استاد دانشگاه و نماینده مدیران موسسات برگزار کننده جشنواره نیز گفت: با رفع قوانین دست و پاگیر، استفاده از جوانان خلاق و مبتکر می توان با تولید علم به کارآفرینی در کشور کمک کرد.

اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری هم گفت: کارآفرینانی در فعالیتهای خود موفق می شوند که بتوانند مفاهیم نیاز را شناسایی کنند و سرمایه گذاری خود را بر این اساس هماهنگ کنند.

وی افزود: فلسفه تولید گرایی 94 درصد در جهان شکست خورده و فلسفه بازارگرایی تا 96 درصد به موفقیت رسیده است بنابراین باید کارآفرینان ما ابتدا بدانند چگونه وارد بازار شوند تا دچار مشکلات عدیده این بخش نشوند.

در ادامه در مراسمی از کتاب اصول کارآفرینی مهارتهای کسب و کار ایران رونمایی شد.

این کتاب در 11 فصل و 300 صفحه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و موسسه کارآفرینی و تامین اجتماعی نگارش و چاپ شده است.

تالیف این کتاب را محمدامین نائبی، سیدحمید موسوی، مانی شریفی و علی تنباکو ساز بر عهده داشته اند.

در ادامه این جشنواره از 27 تن از موسسات، شرکتها و آموزشگاه های برتر کارآفرین، طرحهای منتخب کسب و کار در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و منتخبان دوره های آموزشی با اهدا لوح تجلیل شد.