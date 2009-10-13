برگزیدگان دومین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، هیئت داوران دومین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس با عنوان "دروازه عروج" در بخش دفاع مقدس، حسین جنتی را حائز رتبه اول دانسته و مهدی لالانی رتبه دوم را کسب کرد.

نهال واعظ و منیرالسادات حسینی نیز به طور مشترک، رتبه سوم این بخش را به خود اختصاص دادند.

در بخش مضامین عاشورایی در دفاع مقدس، روح الله رسولی رتبه برتر را کسب کرد و جایزه ادبی قدس نیز به طاهره دهپائینی رسید.

در سه بخش ویژه شهید ستاری، شهید ملاآقایی و شهید شیرازی، به ترتیب منوچهر سوری، حامد زاهدی و حمید عزیز آبادی به عنوان شعرای برتر شناخته شدند.

کبری جلالی و آلاله جنیدی نیز شایسته تقدیر در شعر کودک و نوجوان معرفی و در شعر دفاع مقدس نیز اشرف سرلک و مهرداد انتظاری شایسته تقدیر شناخته شدند.

هیئت داوران این جشنواره، دکتر محمدرضا مهدیزاده، مرتضی امیری اسفندقه و محمدرضا شرفی بودند.

دومین جشنواره شعر استانی دفاع مقدس توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران به دبیری حسین عبدی بود که اختتامیه این جشنواره ساعت 16 امروز در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا برگزار شده و جوایز برگزیدگان به آنها اهدا خواهد شد.